Європейські акції зростають; результати H&M та дані щодо інфляції надають підтримку

Європейські фондові ринки в четвер торгувалися з підвищенням, чому сприяли слабкіші, ніж очікувалося, дані щодо регіональної інфляції та сильні результати гіганта роздрібної торгівлі H&M.

О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,9%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5%.

Акції UBS продовжили зростати в четвер, додавши ще 2% до аналогічного зростання в середу після того, як інвестори були надихнуті рішенням швейцарського банківського гіганта переконати Серджіо Ермотті повернутися до своєї ролі генерального директора, оскільки він намагається інтегрувати проблемний аналог Credit Suisse після його придбання, яке спонсорується державою.

Через побоювання з приводу ослаблення широко поширеної банківської кризи увага інвесторів здебільшого переключилася на битву, з якою стикаються центральні банки, намагаючись приборкати все ще підвищений рівень інфляції.

У США улюблений показник інфляції ФРС, базовий індекс цін PCE, має бути опублікований у п'ятницю, але до цього вийде попередній звіт щодо індексу споживчих цін у Німеччині, найбільшій економіці єврозони.

Першою німецькою землею, що подала звіт була найгустонаселеніша Північна Рейн-Вестфалія, і її індекс споживчих цін за місяць зріс на 0,6%, річний приріст склав 6,9% (уповільнення зростання порівняно з 0,8% у попередньому місяці та 8,5% у річному обчисленні).

Крім того, інфляція в Іспанії різко впала через зниження цін на енергоносії: загальний показник березня становив 3,1% порівняно з 6% у лютому.

У корпоративному секторі акції Hennes & Mauritz зросли майже на 10% після того, як другий за величиною у світі міжнародний ритейлер одягу повідомив про несподіваний операційний прибуток у першому кварталі, чому, разом із швидким оновленням модельного ряду, сприяло долучення second-hand platform Sellpy до своєї діяльності.