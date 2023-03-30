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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Binance приховувала свої зв’язки з Китаєм декілька років

10:54 30.03.2023 |

Фінанси

 

Представники криптовалютної біржі Binance приховували свої зв'язки з урядом КНР з 2017 року, про це повідомляє Financial Times з посиланням на документи.

Згідно з інформацією видання, генеральний директор біткоїн-біржі Чанпен Чжао (CZ) та інші члени менеджменту компанії наказали співробітникам "приховати присутність Китаю". За даними FT, Binance використовувала офіс у КНР до принаймні до кінця 2019 року, а також сплачувала зарплату своїм фахівцям через китайський банк.

"Ми не публікуємо адреси наших офісів. У Китаї співробітники більше не можуть сказати, що вони працюють у КНР", - написав CZ у листопаді 2017 року у листуванні з колегами.

Як стверджують журналісти FT, у 2019 році члени команди Binance у повідомленнях між собою зазначили:

"Нагадуємо, що публічно наші офісі розташовані на Мальті, в Сінгапурі та Уганді. Будь ласка, не підтверджуйте офіси у будь-якому іншому місці, зокрема, у Китаї".

В офіційному зверненні представники біткоїн-біржі заявили Financial Times, що анонімні джерела "невірно охарактеризували події".

Втім, FT пише, що Binance виплачувала зарплату своїм співробітникам через банк у Шанхаї у 2018 році. Крім того, за даними видання, китайській команді біржі суворо наказали не вдягати будь-який одяг та аксесуари з емблемою компанії, оскільки це "суворо заборонено".

У грудні 2022 року сенатори США звинувачували Binance у зв'язках з Комуністичною партією Китаю. Натомість Чанпен Чжао неодноразово спростовував ці тези. Наприкінці листопаду він підкреслив, що біржа не зареєстрована в Китаї.

Згодом сенаторка Елізабет Воррен з колегами написала листа Чанпен Чжао. В ньому вони звинуватили біткоїн-біржу в ухилянні від американських регуляторів, обході санкцій, браку прозорості структури компанії та сприянні у відмиванні щонайменше $10 млрд.

Нагадаємо, 27 березня 2023 року Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США подала до суду на Binance та очільника компанії Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі.

CZ назвав позов регулятора «несподіваним і невтішним». За його словами, скарга містить «неповне викладення фактів».


ЗМІ: Binance приховувала свої зв’язки з Китаєм декілька років
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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