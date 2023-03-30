Долар зростає, оскільки побоювання банківської кризи зникають

Долар США трохи зріс у четвер, оскільки побоювання з приводу банківського сектора знизилися, а інвестори переключили свою увагу на боротьбу Федеральної резервної системи з інфляцією.

Індекс долара, який вимірює валюту до шести основних валют, зріс на 0,019% до 102,65 після зростання на 0,19% напередодні. Проте індекс мав знизитися на 2% у березні через потрясіння на ринку через проблеми у банківській сфері.

"Настрій до ризику в цілому, мабуть, зберігається, оскільки побоювання щодо банківського зараження продовжують слабшати, а ралі на фондових ринках Китаю привертає деяку увагу", - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC у Сінгапурі.

Азіатські акції отримали підтримку від Alibaba цього тижня після того, як технологічний гігант оголосив у вівторок про плани поділу на шість підрозділів, що інвестори сприйняли як сигнал про те, що регулятивні заходи Пекіна щодо корпорацій закінчуються.

"Хоч цього тижня ставлення до ризику дещо зберігалося, ми очікуємо, що потоки на кінець місяця поряд з потоками з ризиком і без ризику стимулюватимуть двосторонню торгівлю", - сказав Вонг.

Банківські акції постраждали за останні кілька тижнів після раптового краху двох американських кредиторів та порятунку Credit Suisse, при цьому долар перебував під тиском через можливість того, що ФРС, можливо, доведеться пом'якшитися у своїй боротьбі з інфляцією та призупинити ставку. походи.

Але без подальших ознак тріщин у фінансовому секторі і після кроків, які зробили регулюючі органи, нерви інвесторів поки що заспокоїлися. Їхня увага знову переключилася на те, що ФРС, ймовірно, зробить на своєму наступному засіданні у травні.

Згідно з CME FedWatch tool, ринки оцінюють ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки з ймовірністю 60%, при цьому інвестори очікують на зниження ставок до кінця року.

Дані щодо витрат на особисте споживання, які мають бути опубліковані у п'ятницю, нададуть додаткову інформацію про інфляційний тиск.

"Оскільки побоювання з приводу рецесії вщухли, увага ринку тепер переключилася на майбутні дані PCE в США, які будуть опубліковані пізніше цього тижня, які вважаються улюбленим параметром інфляції ФРС", - сказала Тіна Тенг, аналітик CMC Markets.

Євро впав на 0,04% до 1,0839 долара, але завершує місяць із зростанням на 2%. Фунт стерлінгів залишається на рівні 1,2311 доларів після падіння на 0,2% у середу.

Японська єна зміцнилася на 0,23% - до 132,57 за долар після падіння на 1,5% напередодні. Валюта була волатильною напередодні закінчення фінансового року в Японії у п'ятницю.

Австралійський долар зріс на 0,06% до 0,669 долара, а ківі впав на 0,10% до 0,622 долара.