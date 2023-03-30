Індекси Волл-стріт підвищились на оптимістичних прогнозах компаній

Фондові індекси США зросли в середу, при цьому всі три основні індекси додали як мінімум на 1%, оскільки оптимістичні прогнози Micron Technology та інших компаній послабили деякі побоювання щодо стану економіки.

На знак потенційного подальшого зміцнення S&P 500 також закрився вище за свою 50-денну ковзну середню вперше з 6 березня, до початку банківської кризи, а індекс волатильності CBoe, індикатор страху Уолл-стріт, закрився на найнижчому рівні з 8 березня.

Акції Micron підскочили на 7,2%, випередивши Nasdaq і S&P 500, а також випереджаючи зростання напівпровідникового індексу PHLX, який закрився на 3,3% вище.

Виробник чіпів пам'яті прогнозує падіння виручки у третьому кварталі відповідно до очікувань Уолл-стріт, а також дає райдужний прогноз на 2025 рік, оскільки штучний інтелект стимулює продажі.

Акції Lululemon Athletica Inc підскочили на 12,7% після оптимістичних прогнозів річних результатів.

"У нас було кілька хороших аналізів економіки від кількох компаній", - сказав Кінг Ліп, головний інвестиційний стратег BakerAvenue Wealth Management у Сан-Франциско.

«Micron - це своєрідний мікрокосм світової економіки, тому що їхні чіпи використовуються в багатьох різних галузях та секторах. Якщо вони оптимістичні щодо замовлень, це означає, що загалом економіка гаразд».

Більшість компаній S&P 500 починають звітувати за перший квартал у середині квітня.

Інвестори також намагаються оцінити, чи можуть хвилювання в банківській системі вщухнути і що це може означати для політики Федеральної резервної системи.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 323,35 пункту, або 1%, до 32 717,6 пункту, S&P 500 додав 56,54 пункту, або 1,42%, до 4027,81 пункту, а Nasdaq Composite додав 210, пункту, чи 1,79%, до 11 926,24 пункту.

«Люди почуваються трохи комфортніше з кожним днем, який проходить з того часу, як у нас були невдачі», - сказав Майкл О'Рурк, головний ринковий стратег JonesTrading у Стемфорді, штат Коннектикут.

Банківські негаразди, що почалися раніше в березні з крахом Silicon Valley Bank, викликали швидкий розпродаж акцій сектору та викликали занепокоєння з приводу сили економіки.

У понеділок регіональний американський кредитор First Citizens BancShares придбав активи Silicon Valley Bank.

Майкл Барр, віце-голова ФРС з нагляду, заявив Конгресу, що відповідальність за банкрутство банку Силіконової долини лежить на керівниках банків.

Інвестори чекають дані про витрати на особисте споживання, що будуть оприлюднені у п'ятницю, щоб отримати додаткові відомості про інфляцію. ФРС збільшує процентні ставки, щоб знизити інфляцію.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищила кількість падаючих у співвідношенні 3,86 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,15 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 9 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 69 нових максимумів та 135 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,61 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,73 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.