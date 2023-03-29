Європейські акції зростають; UBS лідирує у банківському секторі завдяки перепризначенню генерального директора

Європейські фондові ринки у середу торгувалися з підвищенням, при цьому UBS лідирує у банківському секторі після того, як швейцарський кредитор найняв колишнього боса, щоб очолити інтеграцію Credit Suisse.

О 03:55 за східним часом (07:55 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,5%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4%.

Акції банківського гіганта UBS зросли більш ніж на 2% у середу, що допомогло банківському сектору регіону зафіксувати прибуток після оголошення колишнього боса Серджіо Ермотті своїм наступним генеральним директором, доручивши йому очолити процес поглинання конкурента Credit Suisse, що відчуває труднощі.

Ермотті, нинішній голова Swiss Re, був виконавчим директором з 2011 до 2020 року, керуючи бізнесом під час наслідків фінансової кризи 2007/08 року. Він замінить нинішнього виконавчого директора Ральфа Хамерса із 5 квітня.

Зростає впевненість у тому, що хвилювання навколо глобального банківського сектора, можливо, добігають кінця, і офіційні особи з обох боків Атлантики прагнуть переконати ринки у фундаментальній силі галузі.

Заступник голови ФРС з нагляду Майкл Барр заявив у вівторок на слуханнях у Банківському комітеті Сенату, що система США «надійна та стійка».

Чиновники Європейського центрального банку також докладно говорили про силу європейської системи регулювання банківської діяльності, а член Ради керуючих Гедімінас Сімкус похвалив «великі резерви капіталу, високу ліквідність та прибутковість за рахунок підвищення процентних ставок» раніше цього тижня.

Перспективний індекс споживчого клімату Німеччини GfK за квітень склав -29,5, що є покращенням порівняно з переглянутим значенням -30,6 у попередньому місяці, що додало ознак того, що впевненість у найбільшій економіці Європи зростає після несподівано сильного звіту Ifo раніше цього тижня.

Щодо інших корпоративних новин, акції Next впали більш ніж на 7% після того, як британський рітейлер одягу попередив, що очікує падіння продажів і прибутку цього року, оскільки постпандемічний імпульс від звільнення відкладеного попиту зникає. Це застереження прозвучало, незважаючи на те, що компанія перевершила власний прогноз щодо річного прибутку після більш високих, ніж очікувалося, розпродажів у Новий рік.

Акції Infineon зросли на 7,5% після того, як німецький виробник мікросхем підвищив свій річний прогноз, тоді як акції Mercedes Benz подешевшали на 2,3% на новинах про те, що суверенний фонд добробуту Кувейту планує скоротити свою частку у німецькому виробнику автомобілів класу люкс.