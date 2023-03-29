Долар стабілізувався в умовах нестабільного ринку

Долар виріс по відношенню до більшості основних валют у середу, стабілізувавшись після недавнього зниження, і різко виріс по відношенню до єни, яка була волатильною з наближенням кінця фінансового року в Японії.

Індекс долара, який відстежує валюту по відношенню до шести валют, додав 0,15% до 102,64. Він падав протягом останніх двох сесій і має впасти на 2,1% на місяць, ставши жертвою ринкових потрясінь, спричинених проблемами у банківській сфері.

Євро знизився на 0,1% протягом дня до 1,0834 долара, а фунт стерлінгів трохи опустився до 1,2316 долара, трохи нижче майже двомісячного внутрішньоденного максимуму попереднього дня 1,2348 долара.

«Ми повернулися до почуття спокою прямо зараз, але я не думаю, що все закінчилося, так, як вода знайде тріщини, ринок перевіряє на слабкі місця, і це те, як і хто найкраще пристосується умов високих ставок», - сказала Джейн Фоулі, голова валютної стратегії Rabobank.

Вона додала, що валютні ринки щосили намагалися зафіксувати певну тенденцію в нещодавній волатильності.

«Якщо ви візьмете долар, на поверхневих ринках, думаючи, що через банківську кризу ФРС доведеться знизити відсоткові ставки, що може послабити долар, але якщо ставки знижуються через ризик рецесії, куди ви збираєтесь переміщувати гроші? Не на ринки, що розвиваються».

Єна залишалася волатильною напередодні закінчення фінансового року в Японії у п'ятницю. Долар досяг тижневого максимуму і наразі зріс на 0,8% до 131,99 єни, тоді як євро додав 0,6% до 142,9 єни.

Минулого тижня єна досягла свого максимуму приблизно за два місяці як по відношенню до долара, так і по відношенню до євро, виходячи з втечі в безпечне місце, але Фоулі сказав, що цього тижня ринок може відчувати меншу потребу в безпечному прихістку.

Долар упав на 0,5% по відношенню до єни напередодні, коли він нехарактерно змінився у протилежному напрямку до дохідності довгострокових казначейських облігацій США, яка зростала в міру відновлення спокою на ринках.

10-річна еталонна прибутковість у США стиснулася до тижневого піку 3,583% на торгах у Токіо, але наразі перебуває на рівні 3,556%. Минулої п'ятниці доходність впала до шестимісячного мінімуму в 3,285%.

«Волатильність облігацій США викликала більшу частину волатильності долара до єни, тому має сенс, що ми ближче до 130, ніж до 140, тому що прибутковість у США набагато нижча», - сказав Рей Аттрілл, голова відділу валютної стратегії National Australia. Банк.

Щодо ралі єни у вівторок, «це не відповідає правилам, як можна було б очікувати, що, можливо, говорить про те, що наприкінці фінансового року обов'язкові потоки мають непропорційний вплив», - додав Аттрілл.

Австралійський долар впав на 0,5% до 0,6674 долара після того, як показник споживчої інфляції в Австралії сповільнився до восьмимісячного мінімуму, що додало підстав для того, щоб Резервний банк призупинив свою кампанію підвищення ставок наступного тижня.