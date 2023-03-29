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Азіатські акції зростають, оскільки побоювання щодо банків слабшають, Alibaba зміцнює Hang Seng
08:22 29.03.2023 |
Більшість азіатських фондових ринків зросли в середу, оскільки регулятори ще більше зменшили побоювання з приводу банківської кризи, тоді як гонконгський індекс Hang Seng різко зріс, оскільки інвестори схвалили масштабну реструктуризацію гіганта електронної комерції Alibaba Group.
Hang Seng підскочив на 2,2% до тритижневого максимуму, а акції Alibaba Group Holdings Ltd зросли майже на 15% на початку торгів. Фірма електронної комерції заявила, що планує розділити свій бізнес на шість окремих підрозділів, кожен з яких має власне керівництво та можливості для публічного лістингу.
Цей крок був розцінений інвесторами як надмірно позитивний, сподіваючись, що він може привернути менше уваги з боку регулюючих органів, а також принесе більше прибутку в майбутньому, враховуючи, що шість підрозділів є найбільшими джерелами доходу Alibaba.
Акції інших технологічних компаній на Hang Seng також були залучені до покупки: Tencent Holdings Ltd та Baidu Inc виросли більш ніж на 2% кожна.
Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4% завдяки зростанню більш ніж на 5% акцій інвестиційного дому SoftBank Group Corp., якому належить 13,5% акцій Alibaba.
Ширші азіатські акції також зросли, оскільки вчорашні коментарі регуляторів США підтвердили силу банківської системи та звинуватили у нещодавньому краху Silicon Valley Bank неефективне управління, а не системні ризики.
Коментарі у поєднанні з відсутністю негативних новин із банківського сектора за останні два тижні допомогли послабити побоювання щодо неминучого краху банків США. Це змусило інвесторів обережно купувати на азіатських ринках із високим ступенем ризику.
Але зростання було обмежено різким стрибком прибутковості казначейських облігацій США, оскільки послаблення побоювань банків призвело до того, що ринки оцінили потенціал подальшого посилення політики Федеральною резервною системою.
Індонезійські акції показали зростання у Південно-Східній Азії з відскоком на 0,8%, тоді як австралійський ASX 200 додав 0,2% після того, як м'якіші, ніж очікувалося, дані щодо інфляції підкріпили аргументи на користь паузи в циклі підвищення. ставок Резервним банком.
Але китайські акції відставали від своїх азіатських аналогів: індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 зріс на 0,2%, а Shanghai Composite впав на 0,1%. Змішані економічні показники в країні призвели до того, що інвестори скоротили свої ставки на відновлення Китаю цього року, незважаючи на те, що в країні закінчилися три роки блокування проти COVID.
Величезний експортний сектор Китаю бореться зі слабким закордонним попитом, у той час як місцеві виробники також, як і раніше, працюють набагато нижче за свої можливості.
Цього тижня основна увага буде приділена даними щодо ділової активності в Китаї, які мають бути опубліковані у п'ятницю. Аналітики очікують деякого пом'якшення у березні порівняно з попереднім місяцем, оскільки економічний бум після COVID вичерпується.
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