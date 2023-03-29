Індекси Волл-Стріт просіли через продажі акцій техкомпаній

Американські фондові індекси закрилися у вівторок з невеликим зниженням, оскільки інвестори зважили коментарі головного регулятора США про проблеми банків і продали акції компаній, пов'язаних із технологіями, після їхнього нещодавнього сильного зростання.

Голова відділу банківського нагляду Федеральної резервної системи Майкл Барр заявив у своєму виступі в Сенаті, що банківська система США є стійкою і що недавній крах Silicon Valley Bank стався через «хрестоматійний випадок безгосподарності».

Акції Apple і Microsoft, а також акції інших компаній, пов'язаних з технологіями, впали і стали одними з факторів, що найбільш стримують в S&P 500.

«Це невелике продовження вчорашнього падіння технологічних акцій. Ви бачите помірну фіксації прибутку», - сказав Майкл Джеймс, керуючий директор з торгівлі акціями Wedbush Securities у Лос-Анджелесі. «Деякий ентузіазм трохи спадає».



Технологічний індекс S&P 500 знизився на 0,5% у вівторок, продовживши зниження цього тижня, але залишається різким зростанням протягом кварталу.

Регіональний банківський індекс KBW протягом дня знизився на 0,2%. Акції First Citizens BancShares Inc трохи виросли наступного дня після того, як акції виросли більш ніж на 50% після того, як компанія заявила, що придбає депозити та кредити Silicon Valley Bank.

Акції банків різко впали через проблеми у Silicon Valley та інших банках.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 37,83 пункту, або 0,12%, до 32 394,25 пункту, S&P 500 - на 6,26 пункту, або 0,16%, до 3971,27 пункту, а Nasdaq Composite - на 52,76 пункту, або 0,45%, до 11 716,08 пункту.

«Перспектива суворіших правил для банків з депозитами на суму понад 100 мільярдів доларів підвищує рівень занепокоєння для тих, хто нині вважається таким, що відчуває труднощі», - сказав Джеймс.

Прибутковість казначейських облігацій зросла, що також чинило тиск на акції технологічних компаній. Прибутковість зросла із шестимісячного мінімуму, досягнутого у п'ятницю.

На початку дня опитування показало, що довіра споживачів у США несподівано зросла у березні, але також і те, що американці починають трохи турбуватися про ринок праці.

З наближенням кінця кварталу інвестори з нетерпінням чекають на прийдешні банківські результати, які можуть дати їм більш детальну інформацію про стан сектора після краху Silicon Valley і Signature Bank.

Акції Alibaba Group Holding підскочили на 14,3% після того, як компанія заявила, що планує розділити свій бізнес на шість основних підрозділів, що охоплюють електронну комерцію, медіа та хмарні технології.

Після закриття торгів акції Micron Technology Inc. зросли приблизно на 1%. Він прогнозує виторг у третьому кварталі відповідно до очікувань Уолл-стріт. Micron закрився зі зниженням на 0,9% на звичайній сесії.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,43 до 1; на Nasdaq співвідношення 1,28 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав 6 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 40 нових максимумів та 153 нових мінімуму.

Обсяг на біржах США становив 9,66 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,75 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.