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Мінфін розмістив ОВДП на ₴17,4 мільярда

21:49 28.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 28 березня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,39 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 28 березня 2023 року до державного бюджету залучено 17 390 942 473,11 грн (за курсом НБУ).

Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 28 млн грн під 18,5% з погашенням через 1 рік; 49 млн грн під 19% з погашенням через 1,3 року; 5 млн грн під 19,5% з погашенням через 1,6 років та 3,03 млрд грн під 18,98% з погашенням через 2 роки.

Також було запропоновано ОВДП в доларах: $295 млн під 4,74% з погашенням через 6 місяців, $6 млн під 4,59% з погашенням через 7 місяців та $90 млн під 4,84% з погашенням через 1 рік.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.
 

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