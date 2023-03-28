Європейські акції підіймаються; UBS зростає у міру повернення впевненості

Європейські фондові ринки у вівторок торгувалися з підвищенням, чому сприяло зростання в банківському секторі регіону на тлі впевненості, що нещодавня турбулентність закінчилася.

О 03:50 за східним часом (07:50 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,6%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,7%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,5%.

Акції європейських банків зросли на початку вівторка, продовжуючи відновлюватися після різкого падіння минулого тижня після краху кількох регіональних банків США, організованого державою порятунку Credit Suisse конкуруючим UBS та побоювань щодо кредитоспроможності Deutsche Bank. .

Посадовці Європейського центрального банку щосили намагаються вказати, що регіон набагато краще підготовлений, ніж до краху 2008 року.

"Ми бачимо, що на фінансових ринках зростає занепокоєння ситуацією в юрисдикціях США та Швейцарії", - заявив у понеділок член ради ради Гедімінас Сімкус. «Але якщо ми подивимося на банки в системі євро, це інша юрисдикція, де є великі резерви капіталу, висока ліквідність і прибутковість, що росте, за рахунок підвищення відсоткових ставок».

Акції UBS зросли більш ніж на 2%, чому сприяла заява генерального директора Ральфа Хамерса про те, що поглинання Credit Suisse надає можливість зростання відповідно до внутрішньої замітки, з якою ознайомився Reuters.

Акції Ocado зросли на 2% після того, як онлайн-супермаркет, що наполовину належить Marks & Spencer, зафіксував скромний приріст виручки у першому кварталі, незважаючи на те, що рекордна інфляція продуктів харчування змусила клієнтів скоротити покупки.

Акції Diageo впали на 0,5% після того, як компанія з виробництва напоїв оголосила, що генеральний директор Іван Менезес збирається піти у відставку в кінці червня, тоді як акції 888 Holdings впали на 1,8% після того, як Комісія з азартним іграм Великобританії наклала найбільший фінансовий штраф на букмекерську групу William Hill, яку придбала 888. минулого року, після того, як він не зміг захистити споживачів і зупинити відмивання грошей.

Що стосується економічних новин, то ділова впевненість у Франції у березні залишалася здоровою, незважаючи на недавні заворушення у банківському секторі, згідно з даними, опублікованими у вівторок, після несподіваного підвищення морального духу ділових кіл Німеччини у березні.