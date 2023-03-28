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АНАЛІТИКА

Долар знову падає, оскільки банківський сектор побоюється ослаблення, єна росте

12:50 28.03.2023 |

Фінанси

 

Долар США впав у вівторок, оскільки побоювання повномасштабної банківської кризи знизили попит на активи «безпечної гавані».

Але єна виросла, незважаючи на те, що традиційно вона також була прихістком, і аналітики вказали на збільшення потоків напередодні закінчення фінансового року в Японії у п'ятницю.

Долар падав до 130,51 єни і наразі знизився на 0,29% до 131,2. Це компенсувало стрибок долара на 0,64% до єни на попередній сесії, який супроводжувався значним зростанням прибутковості державних облігацій США.

Аналітики кажуть, що японські компанії, мабуть, продавали іноземні облігації, щоб зміцнити свої баланси.

"Пора року - кінець японського фінансового року - я думаю, що є деякі потоки від репатріації японців", - сказав Барт Вакабаяші, керуючий філією State Street у Токіо.

"Якщо це так, то це значною мірою разовий випадок, а потім ми повернемося до основ, які, по суті, слідують за прибутковістю".

Євро і фунт зросли, оскільки ринки заспокоїлися через угоду First Citizens BancShares про купівлю всіх депозитів і кредитів збанкрутілого кредитора Silicon Valley Bank, а також через те, що у світовій банківській системі більше не з'явилося тріщин.

Наразі євро піднявся на 0,27% до 1,083 долара. Фунт стерлінгів зріс на 0,31% до 1,233 долара, трохи нижче за двомісячний максимум.

"Ринки загалом трохи позитивні до ризику... і на цьому тлі позиція за умовчанням полягає в тому, що долар дрейфує вниз", - сказав Адам Коул, головний валютний стратег RBC Capital Markets.

"Ми могли б перебувати в такому становищі з ризиком і без ризику протягом декількох місяців", - додав Коул.

Індекс долара США, який вимірює валюту до шести валют, включаючи єну, впав на 0,19% до 102,56 після падіння на 0,26% у понеділок.
За матеріалами: investing.com
 

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