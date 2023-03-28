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АНАЛІТИКА

Ціни на золото зростають після різких втрат, попит на безпечний прихісток знижується

08:16 28.03.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото зросли на початку азіатських торгів у вівторок, але були зафіксовані значно нижчими за недавні максимуми, оскільки зростання фондового ринку і надії на те, що банківської кризи в США вдалося уникнути, змусили інвесторів відмовитися від активів-прихістків.

Жовтий метал різко впав у понеділок, оскільки неодноразові запевнення у стабільності в банківському секторі допомогли послабити побоювання щодо ширшого поширення краху кількох банків цього місяця.

Поглинання обложеного кредитора Silicon Valley Bank компанією First Citizens BancShares Inc також зняло побоювання щодо економічних потрясінь, спричинених крахом SVB. Це спровокувало нічне зростання на Уолл-стріт, підірвавши попит на активи-притулку, який останніми тижнями сприяв золоту.

Спотове золото зросло на 0,3% до 1962,80 долара за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується, у червні зросли на 0,5% до 1981,20 долара за унцію до 21:54 (01:54 за Грінвічем) . Обидва інструменти впали майже на 1% у понеділок після того, як минулого тижня подолали рівень 2000 доларів за унцію.

Але нездатність золота утримати рівень у 2000 доларів також спонукала ставки на те, що найближчими днями жовтий метал зміцниться, особливо якщо схильність до ризику ще більше покращиться.

Тим не менш, слабкість долара принесла деяке полегшення цінам на золото, оскільки ринки також зробили ставку на те, що Федеральному резерву не вистачить економічних можливостей для підвищення процентних ставок.

У вівторок долар США коливався вище за найслабший рівень майже за два місяці.

Золото продемонструвало різке зростання у березні, оскільки побоювання з приводу банківської кризи викликали попит на активи-прихістки і побачили, що інвестори роблять ставку на менш агресивну політику Федеральної резервної системи. Хоча центральний банк все ще сигналізував про продовження заходів проти високої інфляції, його прогноз щодо майбутніх процентних ставок здавався непевним.

Пауза у циклі підвищення ставок ФРС, ймовірно, піде на користь нерентабельним активам, таким як золото та дорогоцінні метали.

Інші дорогоцінні метали також виросли у вівторок, трохи відновившись після слабкого початку тижня.

Ф'ючерси на платину зросли на 0,2%, а ф'ючерси на срібло додали 0,6%.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи зросли, сподіваючись на запобігання економічної кризи.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% - до $4,1015 за фунт.

Цього тижня основну увагу буде приділено даним про ділову активність від великого імпортера міді Китаю, щоб оцінити стан відновлення економіки країни.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

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