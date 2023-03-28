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Регулятор США подав до суду на Binance та Чанпена Чжао

 

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та очільника компанії Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі.

Зокрема, позов стосується трьох компаній - Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited і Binance (Services) Holdings Limited. За даними CFTC, вони задіяні у керуванні платформою.

Крім Чжао, скарга стосується колишнього директора з відповідності Binance вимогам законодавства Семюеля Ліма.

«Binance обробляла транзакції з товарними деривативами для громадян США з липня 2019 року по теперішній час. Програма комплаєнсу Binance була неефективною, і за вказівкою Чжао співробітники і клієнти Binance обходили засоби контролю комплаєнсу, щоб максимізувати корпоративні прибутки», - говориться в заяві CFTC.

За даними регулятора, протягом «більшої частини відповідного періоду» біржа проводила недостатню перевірку особи власних клієнтів і не організувала належні процедури протидії відмивання грошей.

У CFTC зазначили, що, незважаючи на обмеження глобальною платформою можливості користування нею для громадян США, Binance консультувала своїх американських VIP-клієнтів щодо методів ухилення від контролю комплаєнсу на біржі.

За словами регулятора, компанія нібито намагалася приховати «справжній обсяг та операції». Дії платформи CFTC вважає «умисним ухиленням від законодавства США».


Регулятор США подав до суду на Binance та Чанпена Чжао
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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