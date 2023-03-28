Регулятор США подав до суду на Binance та Чанпена Чжао

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) подала до суду на Binance та очільника компанії Чанпена Чжао за нібито порушення правил торгівлі.

Зокрема, позов стосується трьох компаній - Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited і Binance (Services) Holdings Limited. За даними CFTC, вони задіяні у керуванні платформою.

Крім Чжао, скарга стосується колишнього директора з відповідності Binance вимогам законодавства Семюеля Ліма.

«Binance обробляла транзакції з товарними деривативами для громадян США з липня 2019 року по теперішній час. Програма комплаєнсу Binance була неефективною, і за вказівкою Чжао співробітники і клієнти Binance обходили засоби контролю комплаєнсу, щоб максимізувати корпоративні прибутки», - говориться в заяві CFTC.

За даними регулятора, протягом «більшої частини відповідного періоду» біржа проводила недостатню перевірку особи власних клієнтів і не організувала належні процедури протидії відмивання грошей.

У CFTC зазначили, що, незважаючи на обмеження глобальною платформою можливості користування нею для громадян США, Binance консультувала своїх американських VIP-клієнтів щодо методів ухилення від контролю комплаєнсу на біржі.

За словами регулятора, компанія нібито намагалася приховати «справжній обсяг та операції». Дії платформи CFTC вважає «умисним ухиленням від законодавства США».







