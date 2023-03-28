S&P 500 трохи виріс; Угода SVB підняла акції банку

S&P 500 закрився в понеділок трохи вищим, оскільки угода з активів Silicon Valley Bank допомогла підняти акції банку, тоді як зниження акцій технологічних компаній обмежило зростання дня.

Банківський індекс S&P 500 збільшився на 3,1%, а регіональний банківський індекс KBW зріс на 0,6%.

Акції JPMorgan Chase & Co зросли на 2,9%, а Bank of America додав 5%. Вони були серед акцій, які дали S&P 500 найбільше зростання у понеділок.

Акції First Citizens BancShares Inc підскочили більш ніж на 50% після того, як компанія заявила, що придбає депозити та кредити Silicon Valley Bank, який зазнав краху на початку цього місяця внаслідок найбільшого краху банку з часів фінансової кризи 2008 року.

Крім того, акції First Republic Bank зросли на 11,8% після того, як Bloomberg повідомив, що влада США розглядає можливість додаткової підтримки банків, що може дати проблемному First Republic більше часу для зміцнення свого балансу.

Проте акції зростання, пов'язані з технологіями, зазнали втрат, і Nasdaq завершив день зниженням.

"У фінансовому секторі ще багато чого відбувається, і сьогодні це дійсно хороші новини", - сказав Тім Грискі, старший портфельний стратег Ingalls & Snyder у Нью-Йорку.

Але акції технологічних компаній та акцій зростання «провели дуже сильний квартал, тому наприкінці кварталу може статися певна фіксація прибутку».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 194,55 пунктів, або 0,6%, до 32 432,08 пунктів, S&P 500 додав 6,54 пунктів, або 0,16%, до 3977,53 пунктів, а Nasdaq Composite впав на 55,12 пунктів, або 0,47%, до 11 768,84 пунктів.

Акції Apple упали на 1,2%. Технологічний індекс S&P 500 зріс на понад 16% за квартал.

Акції "крипти" також впали в понеділок після того, як Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами заявила, що CFTC подала до суду на криптобіржу Binance та її генерального директора та засновника Чанпен Чжао за порушення біржової торгівлі та «фіктивну» програму відповідності.

Акції Walt Disney зросли на 1,6% після того, як компанія розпочала 7000 звільнень, оголошених раніше цього року.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 2,57 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,44 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 6 нових 52-тижневих максимумів та жодного нового мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 56 нових максимумів та 128 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,32 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,9 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.