Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності

Криптовалюти не мають цінності для людства, заявив головний технічний директор американської компанії Nvidia Майкл Каган в інтерв'ю The Guardian.

Попри чималі придбання майнерами продукції фірми для видобутку біткоїну і альткоїнів, Каган вважає найбільш перспективним напрямом використання обчислювальної потужності рішення у сфері штучного інтелекту (ШІ) на кшталт чат-бота ChatGPT.

Окрім того, він назвав впровадження у 2021 році у низці відеокарт від Nvidia обмеження для майнінгу «виправданим рішенням».

«Я ніколи не вірив, що [криптовалюти] принесуть користь людству. Розумієте, люди роблять божевільні речі, але вони купують твою продукцію, а ти продаєш. Проте це не означає орієнтацію компанії на підтримку цього», - сказав Каган.