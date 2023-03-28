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Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності

18:08 27.03.2023 |

Фінанси, Новини IT

 

Криптовалюти не мають цінності для людства, заявив головний технічний директор американської компанії Nvidia Майкл Каган в інтерв'ю The Guardian.

Попри чималі придбання майнерами продукції фірми для видобутку біткоїну і альткоїнів, Каган вважає найбільш перспективним напрямом використання обчислювальної потужності рішення у сфері штучного інтелекту (ШІ) на кшталт чат-бота ChatGPT.

Окрім того, він назвав впровадження у 2021 році у низці відеокарт від Nvidia обмеження для майнінгу «виправданим рішенням».

«Я ніколи не вірив, що [криптовалюти] принесуть користь людству. Розумієте, люди роблять божевільні речі, але вони купують твою продукцію, а ти продаєш. Проте це не означає орієнтацію компанії на підтримку цього», - сказав Каган.

Топменеджер Nvidia: у криптовалют немає жодної цінності

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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