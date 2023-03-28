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Сума банківських вкладів українців у лютому зросла на 14 мільярдів, – Фонд гарантування
16:31 27.03.2023 |
Станом на 1 березня 2023 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 1,05 трлн грн. Це на 14,1 млрд більше, ніж на початку лютого.
Про це повідомляє пресслужба Фонду.
Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок березня вклади у національній валюті становили 641,6 млрд грн, в іноземній валюті - 413,8 млрд грн.
Частка ФОП у структурі вкладників становила 3%, а сума їх вкладів склала 113,2 млрд грн (10,8% від загальної суми вкладів).
Наголошується, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії.
Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
Станом на 1 березня в реєстрі учасників Фонду нараховувалося 67 банків.
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