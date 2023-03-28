Зниження облікової ставки може розпочатися раніше, ніж прогнозувалося - НБУ

Вісім членів Комітету з монетарної політики Національного банку припускають, що НБУ може перейти до зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося січневим макропрогнозом, ще двоє вважає, що регулятор може розпочати цикл зниження облікової ставки вже восени.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в підсумках дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку щодо рівня облікової ставки 15 березня 2023 року, повідомляє пресслужба НБУ.

"Вісім членів КМП висловили думку, що НБУ може перейти до зниження облікової ставки раніше, ніж передбачалося січневим макропрогнозом. Вагомим аргументом може стати подальше, стале та стрімкіше за прогноз, сповільнення інфляції. Більшість учасників дискусії під час обговорення не конкретизували ані дат, ані розміру ймовірних кроків зі зниження облікової ставки. Вони наголосили, що необхідно дочекатися оновленого макропрогнозу", - йдеться в повідомленні.

Водночас двоє членів КМП зазначили, що НБУ може розпочати цикл зниження облікової ставки вже восени. Інший учасник дискусії не виключив, що передумови для такого рішення можуть сформуватися навіть раніше. Він підкреслив, що, крім швидшого сповільнення інфляції, формуються й інші необхідні передумови. Зокрема, тиск на валютному ринку знижується, а перспективи збереження міжнародних резервів на достатньо високому рівні -поліпшуються, ураховуючи й прогрес у перемовинах з МВФ.

Натомість кілька членів КМП закликали не поспішати з висновками щодо зміни прогнозу облікової ставки. На думку одного з них, майбутні рішення щодо ставки мають ураховувати високий рівень невизначеності, пов'язаний з перебігом воєнних подій. Крім того, його непокоять наслідки можливого розгортання нової фінансової кризи у світі після банкрутства низки великих західних банків. Він підкреслив, що збереження високої облікової ставки з липня 2022 року було одним із заходів, що допомогли стримати погіршення очікувань і стабілізувати ситуацію на валютному ринку, попри повномасштабну війну. Ринок очікує від НБУ зваженої політики й надалі.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 9% до 10%. З початком російської агресії ставка залишалася незмінною до 3 червня, коли її різко підняли до 25%.

На початку лютого цього року повідомлялося, що більшість членів Комітету з монетарної політики Нацбанку вважають за доцільне утримувати облікову ставку на такому рівні щонайменше до першого кварталу 2024 року, хоча дехто й припускає, що цикл зниження ключової ставки може розпочатись раніше.

Нацбанк 16 березня 2023 року прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%.