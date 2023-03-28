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АНАЛІТИКА

Рівень підроблення гривневих банкнот впав утричі

15:33 27.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Рівень підроблення банкнот гривні за результатами 2022 року знизився більше ніж втричі. Найчастіше підробляють старі банкноти 500 та 200 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

За даними прес-служби, за підсумками минулого року на 1 млн шт. справжніх банкнот гривні припадало близько 2,2 підроблених банкнот (за підсумками 2021 року - близько 7,1 банкноти).

Для порівняння: згідно з інформацією Європейського центрального банку цей показник у країнах ЄС у 2022 році майже в шість разів вищий і становив приблизно 13 банкнот євро (за підсумками 2021 року - 12 банкнот).

Рівень підроблення гривневих банкнот впав утричі

 

Найчастіше у 2022 році підробляли банкноти старого зразка, зокрема більшість (92%) вилучених з обігу підроблених банкнот припадала на банкноти трьох номіналів:

* 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми);
* 200 грн (45% та 26% відповідно);
* 100 грн (8% та 2% відповідно).

Інші вилучені з обігу підроблені банкноти номіналами 5, 10, 20, 50, 1000 грн становили лише 8%.

Як наслідок, за результатами моніторингу 2022 року підробки банкнот гривні нового зразка становлять лише 11% від загальної кількості підробок, вилучених у банківській системі України. Відповідно на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти.

"Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015 - 2020 роках) мають посилену систему захисту. Зокрема, для захисту банкнот високих номіналів, які зловмисники найчастіше намагаються підробити, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту, які громадянам легко перевірити, а зловмисникам - надзвичайно складно відтворити", - зазначили в НБУ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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