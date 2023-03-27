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Європейські акції підіймаються; Німецький Ifo зростає, довіра до банків покращується
12:11 27.03.2023 |
Європейські фондові ринки зміцнилися в понеділок, відновившись після різкого розпродажу наприкінці минулого тижня, коли в банківському секторі регіону настало певне затишшя після недавніх потрясінь.
О 04:05 за східним часом (08:05 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині зріс на 0,7%, CAC 40 у Франції піднявся на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,6%.
Світовий банківський сектор з полегшенням привітав новину понеділка про те, що First Citizens BancShares погодилася придбати депозити та кредити Silicon Valley Bank, що посилило покращення настроїв, спричинене заявою президента Європейського центрального банку Крістін Лагард лідерам Європейського Союзу у п'ятницю, що банківський сектор єврозони залишається здоровим.
Акції Deutsche Bank зросли більш ніж на 2% у понеділок, відновившись після різких втрат у п'ятницю, оскільки вартість захисту від дефолту за його облігаціями різко зросла, тоді як акції UBS, який минулого тижня поглинув швейцарського конкурента Credit Suisse в угоді з порятунку, додав 0,5%.
Тим не менш, невеликі регіональні банки в США, як і раніше, відчувають стрес, оскільки депозити в невеликих банках за тиждень з 15 березня впали на 120 мільярдів доларів, а запозичення підскочили на 253 мільярди доларів.
Голова Бундесбанку Йоахім Нагель має виступити пізніше у понеділок перед виступом Лагард у вівторок, тоді як німецький індекс ділового клімату IFO покращився у березні до 93,3 з 91,1 у попередньому місяці, що свідчить про покращення рівня довіри підприємств у найбільшій економіці єврозони.
Щодо інших корпоративних новин, акції Novartis зросли більш ніж на 5% після того, як швейцарський виробник ліків отримав позитивні новини про випробування свого препарату для лікування раку молочної залози Kisqali.
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