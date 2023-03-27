НБУ більше не вдаватиметься до «небезпечного» друкування грошей – Пишний

Національний банк більше не вдаватиметься до "небезпечного" друкування грошей для грошового фінансування державних видатків. "Bідкритий конфлікт" з урядом з цього питання було вирішено.

Про це розповів глава Нацбанку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, друкування НБУ мільярдів гривень, щоб закрити дефіцит бюджету, спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності країни.

"Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний", - сказав Пишний.

Зазначається, що міністерство фінансів не бажало виходити на внутрішні ринки облігацій або збільшувати доходи.

Відтоді воно змінило курс, проклавши шлях до отримання кредиту в розмірі 15,6 млрд доларів, про який МВФ і Київ домовилися минулого тижня, але який все ще потребує схвалення виконавчої ради фонду.

"У свій перший день на посаді він взявся налагоджувати відносини з урядом, зустрічаючись з міністром фінансів Сергієм Марченком "до пізньої ночі". Вони уклали угоду, згідно з якою центральний банк скоригував свої вимоги до банківських резервів, а міністерство запропонувало кредиторам більш привабливі умови", - йдеться в повідомленні.

Пишний підкреслив, що метою НБУ є поглинання надлишкової ліквідності за допомогою жорсткіших резервних вимог і поступове повернення до плаваючого обмінного курсу.

Глава НБУ додав, що угода з МВФ допоможе "гарантувати, що коаліція донорів візьме на себе зобов'язання надати допомогу в розмірі близько $40 млрд" цього року.

Він сказав, що НБУ наступного місяця перегляне свій прогноз зростання ВВП у 2023 році до 0,3% після 30-відсоткового падіння за минулий рік, що відображає вплив російських ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України взимку.