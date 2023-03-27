Долар стабільний, оскільки побоювання банківської кризи зберігаються

Долар у понеділок залишався стабільним, тоді як єна коливалася біля свого семитижневого максимуму, оскільки інвестори оцінювали кроки, вжиті владою та регулюючими органами, щоб приборкати побоювання щодо глобальної банківської системи.

Індекс долара, який вимірює валюту проти шести конкурентів, зріс на 0,078% до 103,07, додавши 0,5% у п'ятницю на тлі банківських заворушень, а акції Deutsche Bank упали майже на 9%.

Світові банківські акції протягом місяця постраждали після раптового краху двох американських кредиторів та порятунку швейцарського банку Credit Suisse, який опинився у тяжкому становищі минулого тижня, коли влада втрутилася, щоб заспокоїти нерви інвесторів.

"Прагматичні дії центральних банків, урядів та приватного сектору досі були недостатніми, щоб дозволити інвесторам бути впевненими в тому, що проблему вирішено", - сказав Марк Чандлер, головний ринковий стратег Bannockburn Global Forex.

У понеділок Федеральна корпорація зі страхування депозитів заявила, що First Citizens BancShares Inc придбає всі депозити та кредити Silicon Valley Bank у регулятора.

Рада з нагляду за фінансовою стабільністю США заявила в п'ятницю, що банківська система США є «надійною та стійкою», незважаючи на навантаження на деякі установи. Інвестори, однак, залишаються обережними.

Не схильні до ризику інвестори підняли єну до семитижневого максимуму 129,65 за долар у п'ятницю, і в березні валюта мала зрости на 4%. Наразі вона перебуває на рівні 130,75.

ФРС у середу підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але зайняла обережну позицію щодо перспектив через потрясіння в банківському секторі, навіть незважаючи на те, що голова ФРС Джером Пауелл залишив двері відчиненими для подальшого підвищення ставок у разі потреби .

Згідно з CME FedWatch tool, ринки оцінюють більш ніж 80-відсоткову ймовірність того, що ФРС збереже відсоткові ставки на своєму наступному засіданні у травні, і очікують на зниження ставки вже в липні.

"Всупереч чіткому сигналу Пауелла, ф'ючерси на фонди ФРС в найближчі місяці різко пом'якшаться", - сказав Чендлер. "Це надзвичайно агресивно і розширює уяву".

Президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив у неділю, що нещодавній стрес у банківському секторі та можливість подальшої кредитної кризи наблизили США до рецесії.

«Для нас неясно, наскільки ці банківські стреси призводять до поширеної кредитної кризи. Ця кредитна криза ... потім уповільнить економіку», - сказав Кашкарі у коментарі до шоу CBS «Обличчям до нації». "Це те, за чим ми дуже, дуже уважно стежимо".

Тим часом євро зріс на 0,05% до 1,0764 долара після падіння на 0,6% у п'ятницю. Стерлінг торгувався на рівні 1,2235 долара, піднявшись на 0,05% протягом дня після падіння на 0,5% у п'ятницю.

Австралійський долар зріс на 0,09% - до 0,665 долара. Ківі зріс на 0,03% до 0,620 доларів.

У криптовалютах біткойн востаннє зріс на 0,84% до 27 861,02 доларів. Ethereum востаннє збільшився на 0,71% до 1763,39 долара.