Азіатські акції падають, оскільки побоювання щодо банків зберігаються, збитки Sinopec вдарили по Китаю

Більшість азіатських акцій впали в понеділок на тлі відновлення побоювань щодо нових дефолтів у банках США та Європи, при цьому китайські ринки впали найбільше, оскільки слабкі результати спричинили зниження акцій нафтогазових компаній.

Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1%, у той час як Shanghai Composite впав на 1,1%, при цьому енергетичні та хімічні компанії втратили найбільше за цими двома індексами. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,4%.

China Petroleum & Chemical Corp, також відома як Sinopec, зафіксувала падіння чистого прибутку на 6,9% у 2022 році, оскільки низка заходів щодо боротьби з COVID знизила попит на паливо. У той час, як фірма, яка є найбільшою нафтогазовою компанією Китаю, прогнозує відновлення попиту цього року, економічні дані з Китаю намалювали неоднозначну картину відновлення.

Акції Sinopec у Гонконгу та Шанхаї впали більш ніж на 3% кожна, і це була найбільша перешкода для відповідних індексів.

Урядові дані з Китаю також показали, що у лютому річні показники промислового прибутоку різко впали, що вказує на те, що деякі аспекти економіки все ще зазнають труднощів навіть після скасування заходів боротьби з COVID.

Ширші азіатські ринки впали: південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, а тайванський зважений індекс втратив 0,3%. Основна увага, як і раніше, приділялася більшій кількості сигналів з боку банківського сектора, при цьому ринки спекулювали на тому, яка кісточка доміно серед великих банків випаде наступною.

Deutsche Bank, найбільший кредитор Німеччини, минулого тижня зіткнувся з хвилею продажу після того, як вартість страхування його облігацій від дефолту зросла майже до п'ятирічного максимуму. Це також сталося на тлі побоювань, що регіональні банки США зіткнулися з підвищеними ризиками відтоку депозитів та потенційним спадом на ринку нерухомості.

Азіатські ринки з високим ступенем ризику зіткнулися з посиленням тиску з боку продавців у березні, оскільки банківська криза, що назріває, сильно вплинула на настрої. У той час як регулюючі органи США та Європи вжили низку заходів для заспокоєння ринків, трейдери продовжували в основному йти з ринків, орієнтованих на ризик.

Проте деякі азіатські ринки спробували відновитися в понеділок. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4% завдяки недавнім сигналам про зниження інфляції в країні з більш ніж 40-річного максимуму.

Індійський індекс Nifty 50 виріс на 0,3%, тоді як BSE Sensex 30 не змінився після того, як Джефріс заявив, що цього року акції країни потенційно можуть перевершити азіатські аналоги.

Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, оскільки акції місцевих банків та гірничодобувних компаній зросли після недавніх втрат.