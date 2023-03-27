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Азіатські акції падають, оскільки побоювання щодо банків зберігаються, збитки Sinopec вдарили по Китаю
08:01 27.03.2023 |
Більшість азіатських акцій впали в понеділок на тлі відновлення побоювань щодо нових дефолтів у банках США та Європи, при цьому китайські ринки впали найбільше, оскільки слабкі результати спричинили зниження акцій нафтогазових компаній.
Китайський індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 1%, у той час як Shanghai Composite впав на 1,1%, при цьому енергетичні та хімічні компанії втратили найбільше за цими двома індексами. Гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,4%.
China Petroleum & Chemical Corp, також відома як Sinopec, зафіксувала падіння чистого прибутку на 6,9% у 2022 році, оскільки низка заходів щодо боротьби з COVID знизила попит на паливо. У той час, як фірма, яка є найбільшою нафтогазовою компанією Китаю, прогнозує відновлення попиту цього року, економічні дані з Китаю намалювали неоднозначну картину відновлення.
Акції Sinopec у Гонконгу та Шанхаї впали більш ніж на 3% кожна, і це була найбільша перешкода для відповідних індексів.
Урядові дані з Китаю також показали, що у лютому річні показники промислового прибутоку різко впали, що вказує на те, що деякі аспекти економіки все ще зазнають труднощів навіть після скасування заходів боротьби з COVID.
Ширші азіатські ринки впали: південнокорейський KOSPI впав на 0,2%, а тайванський зважений індекс втратив 0,3%. Основна увага, як і раніше, приділялася більшій кількості сигналів з боку банківського сектора, при цьому ринки спекулювали на тому, яка кісточка доміно серед великих банків випаде наступною.
Deutsche Bank, найбільший кредитор Німеччини, минулого тижня зіткнувся з хвилею продажу після того, як вартість страхування його облігацій від дефолту зросла майже до п'ятирічного максимуму. Це також сталося на тлі побоювань, що регіональні банки США зіткнулися з підвищеними ризиками відтоку депозитів та потенційним спадом на ринку нерухомості.
Азіатські ринки з високим ступенем ризику зіткнулися з посиленням тиску з боку продавців у березні, оскільки банківська криза, що назріває, сильно вплинула на настрої. У той час як регулюючі органи США та Європи вжили низку заходів для заспокоєння ринків, трейдери продовжували в основному йти з ринків, орієнтованих на ризик.
Проте деякі азіатські ринки спробували відновитися в понеділок. Японський індекс Nikkei 225 виріс на 0,4% завдяки недавнім сигналам про зниження інфляції в країні з більш ніж 40-річного максимуму.
Індійський індекс Nifty 50 виріс на 0,3%, тоді як BSE Sensex 30 не змінився після того, як Джефріс заявив, що цього року акції країни потенційно можуть перевершити азіатські аналоги.
Австралійський індекс ASX 200 зріс на 0,1%, оскільки акції місцевих банків та гірничодобувних компаній зросли після недавніх втрат.
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