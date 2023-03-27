Волл-стріт завершила волатильний тиждень зростанням, оскільки представники ФРС послабили побоювання щодо банків

Фондові індекси США закрилися у плюсі у п'ятницю, ознаменувавши кінець бурхливого тижня, оскільки представники Федеральної резервної системи заспокоїли побоювання інвесторів щодо потенційної кризи ліквідності у банківському секторі.

У той час як усі три основні фондові індекси США розпочали сесію з різкого зниження слідом за розпродажами серед європейських банків, ці втрати були звернені назад після закриття торгів, повторивши внутрішньоденну їзду на американських гірках недавніх сесій.

Наприкінці тижня, відзначеного злетами та падіннями, підвищенням відсоткової ставки ФРС і зростаючими побоюваннями щодо стану банківської системи, всі три індекси зафіксували тижневе зростання.

"Ринки акцій зросли, оскільки зберігалися побоювання з приводу черговї банківської кризи в США або за кордоном", - сказав Девід Картер, керуючий директор JPMorgan Private Bank у Нью-Йорку. «Уолл-стріт сприймає сигнали із Вашингтона та інших столиць у тому, що стосується відсоткових ставок та банківських правил».

В окремих виступах президенти трьох регіональних банків ФРС заявили, що їхня впевненість у тому, що банківська система не зіткнулася з кризою ліквідності, призвела до рішення про підвищення ключової ставки на 25 базисних пунктів у середу.

Але в той час як чиновники ФРС, як і раніше, розглядають можливість додаткового підвищення ставок як високу ймовірність, фінансові ринки нині схиляються до ймовірності того, що підвищення ставок взагалі не відбудеться після завершення наступного засідання з питань політики у травні.

"ФРС може бути трохи категоричною, оскільки вона каже, що цього року може відбутися подальше підвищення ставок", - додав Картер з JPMorgan. «Це допомагає як їхнім цілям щодо інфляції, так і вселяє впевненість у нашу економічну систему».

Занепокоєння щодо потенційного зараження за межами регіональних банків, яке загрожує поширитися на великі банки, було викликане розпродажем акцій європейських банків.

Цей розпродаж був викликаний зростанням вартості страхування боргу Deutsche Bank, вираженим у його кредитно-дефолтних свопах, що послідував за викупом Credit Suisse, що спонсорується державою, що призвело до стресу в масштабах всього сектора.

Але опівдні ці побоювання вщухли.

У той час, як індекс S&P Bank закрився дещо нижче, індекс регіонального банку KBW підскочив на 2,9%.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 132,28 пункту, або 0,41%, до 32 237,53 пункту, S&P 500 додав 22,27 пункту, або 0,56%, до 3970,99 пункту, а Nasdaq Composite додав ,56 пунктів, або 0,31%, до 11 823,96 пунктів.

Дев'ять із 11 основних секторів S&P 500, причому захисні сектори, такі як комунальні послуги та нерухомість, отримали найбільший процентний приріст. Споживчий та фінансовий сектор були двома що програли.

Акції Deutsche Bank, які торгуються в США, впали на 3,1%.

Акції великих американських банків, таких як JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo, скоротили свої втрати, але все ж таки закрилися в мінусі, в той час як Bank of America показав зелену динаміку.

Акції регіональних кредиторів PacWest Bancorp та Western Alliance Bancorp зросли на 3,2% та 5,8% відповідно, а акції First Republic Bank впали на 1,4%.

Акції Activision Blizzard підскочили на 5,9% після того, як британський регулятор з питань конкуренції відмовився від деяких побоювань щодо конкуренції в угоді між Microsoft та Activision.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,47 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,26 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав чотири нові 52-тижневі максимуми та 35 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 34 нових максимуми та 298 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,08 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,84 млрд за останні 20 торгових днів.