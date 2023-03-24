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АНАЛІТИКА

SEC ініціювала розслідування діяльності біткоїн-біржі Coinbase

17:27 24.03.2023 |

Фінанси

 

Представники SEC розпочали розслідування діяльності криптовалютної біржі Coinbase. Американський регулятор підозрює компанію у порушенні законів стосовно цінних паперів.

У біткоїн-біржі зазначили, що фірма отримала повідомлення Wells, за яким зазвичай слідують примусові заходи з боку SEC. Згідно з пресрелізом, регулятор націлився на деякі активи, які представлені на платформі, а також на Coinbase Wallet, програму стейкінга Coinbase Earn та послугу Coinbase Prime.

CEO криптобіржі Браян Армстронг заявив, що готовий відстоювати інтереси компанії у суді:

«Під час судового процесу ми зможемо прояснити, що представники Комісії діяли несправедливо та нерозумно. Таким чином вони продемонстрували своє ставлення до цифрових активів».

Також Армстронг наголосив, що два роки тому SEC «детально перевірила» бізнес та схвалила діяльність.

«Ми ретельно перевіряємо активи [для розміщення на платформі] і відповіли відмовою на 90% заяв», - зауважив CEO компанії.

У Coinbase запевнили, що платформа продовжує працювати у звичайному режимі на тлі розслідування.

Водночас головний юрист фірми Пол Гревал зазначив, що протягом останніх дев'яти місяців, представники біржі понад 30 разів зустрічалися з експертами SEC.

«За цей час регулятор не надав нам жодного коментаря стосовно того, що краще змінити або як краще зареєструватися», - написав адвокат.

20 березня 2023 року команда платформи спрямувала Комісії петицію, де зазначалося, що послуги стейкінгу не вважається пропозицією цінних паперів.

У лютому 2023 року регулятор досліджував діяльність криптобіржі Kraken. Регулятор заявив, що Kraken з 2019 року пропонувала послуги стейкінгу без належної реєстрації. Попри те, що в компанії спростували звинувачення, представники платформи погодилися зупинити стейкінгові операції для жителів США й сплатити штраф у розмірі $30 млн.


SEC ініціювала розслідування діяльності біткоїн-біржі Coinbase

 
За матеріалами: forklog.com.ua
Ключові теги: bitcoin
 

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