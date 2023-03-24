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Українці торік скоротили борги за мікрокредитами на 5 мільярдів – «Опендатабот»

13:35 24.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

У 2022 році борг українців за мікрокредитами зменшився на 5 млрд грн - з 13,1 млрд грн до 8,05 млрд грн на початок 2023 року. Загальна сума нових виданих мікрокредитів знизилась майже утричі, до 23,9 млрд грн, але кількість нових договорів зростає.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", посилаючись на дані НБУ.

"Більш ніж половина від загальної суми, на яку зменшився борг українців перед МФО, припадає на друге півріччя - 3,4 млрд грн або ж 67%", - йдеться у повідомленні.

Загалом у 2022 році МФО видали майже утричі меншу суму позик - з 65,1 млрд грн у 2021 році загальна сума нових виданих мікрокредитів скоротилася до 23,9 млрд грн. У той самий час середня сума кредиту за 2022 рік майже не змінилась та становила 4439 грн. Це лише на 3% менше, аніж у 2021 році, додали в "Опендатабот".

Українці торік скоротили борги за мікрокредитами на 5 мільярдів – «Опендатабот»

 

Загалом торік було укладено 5,3 млн кредитних договорів. У середньому, за місяць українці брали майже пів мільйона мікропозик - для порівняння, у 2021 в середньому укладалося 1,1 млн договорів на місяць.

"Попри те, що загальна заборгованість зменшується, кількість мікропозик знову почала рости на кінець року, у 4 кварталі. Тоді було зафіксовано на 30% більше нових договорів та удвічі більша сума виданих коштів у порівнянні з 3 кварталом. Зросла й середня сума кредиту - з 3,5 тисяч грн до 4,1 тисяч грн", - йдеться у повідомленні.

Українці торік скоротили борги за мікрокредитами на 5 мільярдів – «Опендатабот»

 

При цьому зі 690 фінансових компаній, які подали звітність за 2022 рік, третина або ж 221 організація закінчили рік зі збитками у 3,16 млрд грн. Найбільші збитки у компанії "Є гроші ком", до топ-3 також потрапили "Маніфою" та "ФК Лемурія".
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: кредит
 

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