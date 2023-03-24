Європейські акції падають; Deutsche Bank та UBS тягнуть вниз банківський сектор

Європейські фондові ринки ослабли в п'ятницю через побоювання уповільнення економічного зростання в міру того, як банківська криза продовжується.

О 05:00 за східним часом (09:00 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,3% нижче, CAC 40 у Франції - на 1,3%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 1,4%.

Економічні дані, опубліковані у п'ятницю, підтвердили, що важливі виробничі сектори Німеччини та Франції у березні продовжували стійко скорочуватися, хоча у сфері послуг спостерігалися ознаки покращення.

Роздрібні продажі у Великій Британії несподівано зросли на 1,2% у лютому порівняно з попереднім місяцем, повернувши обсяги продажів на допандемічний рівень.

Проте важко очікувати, що це поліпшення продовжиться, оскільки Європа зважує наслідки вимушеного об'єднання UBS і Credit Suisse, а банківська криза викликає побоювання, що кредитування сповільниться, що позначиться на економічній активності.

Напруженість також проявляється у банківському секторі США, оскільки запозичення у дисконтному вікні Федеральної резервної системи станом на середу становили значні 110,2 мільярда доларів.

Крім того, кредити в рамках нової програми термінового фінансування банків ФРС зросли до 53,7 млрд. доларів, а кредити іноземним центральним банкам зросли до 60 млрд. доларів.

Водночас центральні банки продовжують придушувати інфляцію: Федеральна резервна система, Банк Англії та Національний банк Швейцарії підвищили ставки цього тижня після підвищення ставок Європейським центральним банком минулого тижня.

Citigroup знизила свій прогноз індекса Stoxx 600, очікуючи, що еталонний індекс завершить рік на рівні 445 пунктів - приблизно на своєму поточному рівні - порівняно з прогнозом 475 пунктів, опублікованим тільки минулого місяця.

«Волатильність у глобальному банківському секторі має переключити увагу інвесторів на ризики рецесії та погіршення фундаментальних показників», - йдеться у замітці Citi, яка очікує, що прибуток компанії скоротиться на 5-10% цього року.

Щодо корпоративних новин, акції Deutsche Bank впали більш ніж на 8% після різкого стрибка вартості страхування від ризику дефолту, тоді як акції UBS впали більш ніж на 6% після придбання проблемного конкурента Credit Suisse.

Акції Tui впали більш ніж на 6% після того, як туроператор, що базується в Німеччині, запустив випуск прав зі значною знижкою, щоб допомогти йому погасити державну допомогу в епоху пандемії.

Акції JD Wetherspoon зросли більш ніж на 7% після того, як британська група пабів вийшла на прибуток і повідомила про вищі, ніж очікувалося, продажі в першому півріччі.