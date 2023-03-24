Азіатські акції впали на тлі банківських проблем та економічних побоювань

Більшість азіатських фондових ринків впали в п'ятницю, оскільки коментарі регуляторів США не змогли повністю усунути побоювання щодо банківської кризи, а стурбованість щодо уповільнення економічного зростання також впливає на настрої.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 і Shanghai Composite впали на 0,3% і 0,5% відповідно, оскільки настрої щодо акцій нерухомості погіршилися після того, як план реструктуризації боргу забудовника China Evergrande Group не справив враження на інвесторів.

Гонконгський індекс Hang Seng також стримувався втратами в акціях забудовників, торгуючись на 0,2% нижче. Але сила місцевих технологічних акцій призвела до того, що цього тижня Hang Seng значно випередив свої регіональні аналогі, піднявшись майже на 3%.

Південнокорейський KOSPI впав на 0,6%, а австралійський індекс ASX 200 втратив 0,2%. Акції австралійської платіжної компанії Block Inc впали на 20% після того, як Hindenburg Research, що займається короткими продажами, заявила, що фірма ввела інвесторів в оману щодо своїх показників клієнтів.

Втрати японського Nikkei 225 були дещо обмеженими: індекс втратив 0,2% після того, як дані показали, що інфляція індексу споживчих цін знизилася, як і очікувалося, у лютому.

У той час як основна частина падіння була викликана державними субсидіями, це також зменшує тиск на Банк Японії, щоб негайно посилити політику.

Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали приблизно на 0,1% кожен.

Азіатські акції загалом поповзли донизу, оскільки змішана нічна сесія на Волл-стріт подала середні сигнали. Акції американських банків пережили черговий раунд продажів, навіть незважаючи на те, що міністр фінансів Джанет Йеллен намагалася переконати інвесторів у стабільності банківської системи.

Голубині сигнали Федеральної резервної системи раніше цього тижня посилили побоювання щодо наслідків банківської кризи, оскільки центральний банк натякнув на можливу паузу у підвищенні ставок, щоб уникнути економічного тиску.

ФРС також трохи знизила свій прогноз щодо ВВП на рік, вказавши на додаткові перешкоди для економіки, пов'язані з високою інфляцією та відсотковими ставками.

Азіатські акції постраждали через послаблення апетиту до ризику, оскільки інвестори побоювалися серйозніших наслідків краху кількох американських банків цього місяця.

Але перспектива менш яструбиної політики ФРС призвела до того, що більшість регіональних індексів кинулися до тижневого зростання, тоді як надзвичайні заходи щодо забезпечення ліквідності також підірвали річний посилення грошово-кредитної політики з боку центрального банку США.