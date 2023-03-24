Золото коштує близько 2000 доларів, обганяючи долар як головний безпечний прихісток

Ціни на золото тримаються поблизу ключових рівнів, випереджаючи долар третій тиждень поспіль, оскільки ознаки менш яструбиної позиції ФРС та потрясіння в банківському секторі змусили трейдерів звернутися до жовтого металу як до кращого прихістку.

Ціни на зливки також мають зростати четвертий тиждень поспіль, якщо поточні рівні збережуться, оскільки долар упав до семитижневого мінімуму по відношенню до кошика валют.

Відновлення слабкості долара відбулося після того, як ФРС підвищила відсоткові ставки на початку цього тижня, але натякнула, що пікові ставки можуть перебувати в полі зору, оскільки нещодавня банківська криза висвітила зростаючий економічний вплив високої вартості запозичень.

Спот-золото залишається на рівні 1993,60 доларів за унцію, тоді як ф'ючерси на золото стабілізувалися на рівні 1995,65 доларів за унцію до 20:27 за східним часом (00:27 за Грінвічем). Цього тижня спотове золото зросло приблизно на 0,2%, тоді як ф'ючерси на золото мали зрости на 1%. Жовтий метал тепер був менш ніж на 100 доларів нижче за рекордно високий рівень у 2074,88 долара за унцію під час пандемії COVID 2020 року.

Крах кількох регіональних банків США призвів до того, що інвестори, на тлі побоювань поширення інфекції, останні три тижні вкладали кошти у золото. У той час, як регулюючі органи втручалися, щоб відновити довіру до банківської системи, ринки все ще залишалися на межі подальших заворушень.

Пом'якшення яструбиної позиції ФРС також викликало побоювання з приводу банківського краху, навіть незважаючи на те, що міністр фінансів Джанет Йеллен намагалася запевнити інвесторів у стабільності у цьому секторі.

Ринки тепер оцінюють можливість того, що ФРС підвищить ставки лише один раз цього року, після підвищення ставок на 475 базисних пунктів за останні 12 місяців.

Пауза в циклі підвищеннь ФРС є гарною ознакою для золота, на яке чинило тиск зміцнення долара та зростання прибутковості у 2022 році.

Невизначеність щодо економічного спаду цього року також пішла на користь жовтого металу. Ціни на інші дорогоцінні метали в п'ятницю були приглушені, але були налаштовані на сильний тиждень. Цього тижня ф'ючерси на платину зросли на 1,4%, а срібло - на 3,7%.

Серед промислових металів ціни на мідь у п'ятницю були стриманими, але також були налаштовані на сильне тижневе зростання, оскільки тиск долара послабшав.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% до 4,1060 долара за фунт, і цього тижня зросли на 5,6%.