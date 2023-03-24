Індекси Волл-стріт зросли, оскільки Єллен обіцяє вжити заходів щодо захисту депозитів

Волл-стріт закрилася в плюсі в четвер, оскільки учасники ринку були заспокоєні запевненнями міністра фінансів США Джанет Йеллен про те, що буде вжито заходів для забезпечення безпеки вкладів американців.

Усі три основні фондові індекси США розгорнули попереднє ралі у червону зону, перш ніж повернутися на позитивну територію в останню годину, коли Єллен відновила свій виступ у Конгресі.

Падіння прибутковості казначейських облігацій, особливо падіння прибутковості дворічних облігацій на 18 базисних пунктів, допомогло зростаючим акціям вивести Nasdaq на перше місце.

"Ви спостерігаєте за цим ринком, і ви бачите, як він змінює напрямок за короткий проміжок часу, і це засноване на інтерпретації деякими учасниками ринку того, що хтось сказав, і того, як це впливає на їхню торгівлю", - сказав Томас. Мартін, старший портфельний менеджер GLOBALT Investments в Атланті.

"Ринок загалом говорить вам, що є багато різних способів інтерпретувати все, що говорять люди".

Сесія пішла за злетами та падіннями в середу після підвищення ставки ФРС, сесією питань та відповідей голови ФРС Джерома Пауелла та свідченнями Йєллен перед Конгресом, у яких вона виключила повний захист для всіх депозитів.

Підвищення відсоткових ставок центральними банками по всьому світу завдало удару по банківському сектору, що проявилося у недавніх банкрутствах SVB Financial Group та Signature Bank.

Нервовість серед регіональних банків зберігається: індекс регіонального банку KBW знизився на 3,0%.

Банківський індекс S&P 500 упав на 1,2% до найнижчого рівня з листопада 2020 року, а зараз він більш ніж на 40% нижчий рекордно високого рівеня у лютому 2022 року.

Коментарі Банку Англії про те, що інфляція, ймовірно, швидко згасне, також підживлюють надії на світ наприкінці тунелю, що звужується центральним банком.

"Кожен центральний банк, який був на шляху до підвищення ставок, підвищив їх", - додав Мартін з GLOBALT. «Тому всі вони визначили, що інфляція в даний час є найважливішою проблемою і становить найбільший ризик для системи, тоді як вплив більш високих ставок на фінансову стабільність не викликає такої великої стурбованості, хоч і залишається серйозною».

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 75,14 пунктів, або 0,23%, до 32 105,25 пунктів, S&P 500 додав 11,75 пунктів, або 0,30%, до 3948,72 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,44 пункти, або 1,01%, до 11 787,40 пунктів.

З 11 основних секторів S&P 500 лише послуги зв'язку та технології завершили сесію у плюсі.

Акції First Republic Bank впали на 6,0% на волатильних торгах після заяви Єллен.

Акції виробника чіпів Nvidia Corp зросли на 2,7% після того, як Needham підвищила цільову ціну.

Акції Block Inc впали на 14,8% після того, як Hindenburg Research повідомила про свої короткі позиції в компанії.

Криптовалютна біржа Coinbase Global Inc впала на 14,1% після загрози Комісії з цінних паперів та бірж США подати до суду на компанію.

Акції Accenture зросли на 7,3% після того, як компанія оголосила про плани скоротити близько 2,5% своєї робочої сили.

Випусків, що відхиляються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 1,59 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,12 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав чотири нових 52-тижневих максимуми та 32 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум та 296 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 12,35 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,80 млрд за останні 20 торгових днів.