Європейські акції знижуються; Citigroup знизив рейтинг європейського банківського сектора

Європейські фондові ринки ослабли у четвер, оскільки інвестори перетравили останнє підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою США напередодні засідання Банку Англії щодо встановлення політики.

О 04:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався зі зниженням на 0,2%, CAC 40 у Франції - на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,5%.

ФРС підвищила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, прогнозуючи щонайменше ще одне підвищення цього року і заявляючи, що не має наміру знижувати процентні ставки цього року.

Центральний банк також погіршив свій прогноз щодо річного ВВП, оскільки банківські потрясіння, ймовірно, вплинуть на економічне зростання.

Негативного тону додали коментарі міністра фінансів Джанет Йеллен, яка заявила, що уряд «не розглядає питання страхування всіх незастрахованих банківських вкладів».

Спекуляції про такий крок підвищили впевненість у секторі на початку тижня.

Citigroup знизив рейтинг банківського сектора Європи до «нейтрального» з «надлишкового», попередивши, що можливе продовження посилення грошово-кредитної політики посилює побоювання, пов'язані із турбулентністю у світовому банківському секторі.

«Фундаментальні показники європейського банківського сектора мають здоровий вигляд. Але криза довіри, що триває, може обмежити схильність банків до ризику і скоротити потік кредитів», - зазначають аналітики банку в записці.

Банк Англії засідає пізніше в ході сесії і, як очікується, наслідуватиме приклад ФРС з підвищенням на 25 базисних пунктів, особливо після того, як інфляція у Великобританії несподівано перевищила 10% у лютому, як показали дані в середу.

Лідери ЄС також збираються зустрітися у Брюсселі на дводенному саміті, щоб знайти способи конкурувати зі США та Китаєм на довгостроковій основі.

У корпоративному секторі акції Ryanair впали на 0,4% після того, як генеральний директор бюджетної авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив, що авіакомпанія знаходиться на ранніх стадіях отримання нового замовлення на літак від виробника літаків Boeing.