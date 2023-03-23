Білий дім заявив про відсутність переваг з боку криптовалют для економіки та користувачів

Цифрові активи відображають «незнання основних економічних принципів». Про це йдеться у новому економічному звіту президента США Джо Байдена для Конгресу.

Білий дім публікує документ щодо основних позицій економічної політики щороку протягом понад 70 років поспіль. Втім, глава, яка присвячена криптовалютам, у звіті з'явилась вперше.

Згідно з опублікованим документом, цифрові активи рекламувалися як «інструмент інтелектуальної власності», а також «кращий платіжний механізм».

«Поки що криптовалюти не продемонстрували жодну з цих переваг [...] Вони не являють собою альтернативу фіатним грошам, не покращують фінансову інклюзію та не роблять платежі більш ефективним», - зауважили автори звіту.

Також у Білому домі зазначили, що інновації «створювали штучний дефіцит для підтримки цін на криптоактиви».

Натомість автори документа наголосили, що платіжна система від ФРС FedNow незабаром розпочне свою роботу, завдяки якій бізнес та користувачі зможуть надсилати та отримувати платежі «24 години на добу та 7 днів на тиждень».

У звіті допускається використання CBDC, однак зазначається, що цифрова валюта центробанку може негативно вплинути на банківську систему.

Крім того, Білий дім не обійшов стороною у своєму щорічному звіті й стейблкоїни. Представники адміністрації президента вважають їх «ризикованими».

У криптоіндустрії вже відреагували на критику цифрових активів з боку Білого дому.

«Ми закликаємо Джо Байдена подумати над тим, як його будуть пам'ятати: як лідера глибоких інновацій або як перешкоду на шляху глобальної технологічної революції», - заявила генеральна директорка Blockchain Association Крістін Сміт.





