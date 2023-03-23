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Долар падає через зміну прогнозу ФРС

08:44 23.03.2023 |

Фінанси

 

Долар перебуває під тиском близько семитижневих мінімумів у четвер після того, як Федеральна резервна система США оголосила про швидке підвищення відсоткових ставок, яке, на думку ринків, більш-менш закінчилося.

ФРС підвищила базову процентну ставку на 25 базисних пунктів, як і очікувалося, але відмовилася від слів про необхідність «тривалого підвищення» на користь «деякого додаткового» підвищення, оскільки вона спостерігає за тим, як довіра до банків, що коливається, впливає на економіку.

Ф'ючерси передбачають лише рівні шанси на ще одне підвищення, на відміну від Європи, де ринки очікують на зростання ще на 50 базисних пунктів або близько того. Геп призвів до зростання євро, яке досягло семитижневого максимуму в 1,0912 долара в середу і було близьким до того, щоб знову протестувати його на рівні 1,0898 долара на азіатській сесії.

Фунт стерлінгів також коливався близько семитижневого максимуму, оскільки британська інфляція несподівано зросла, залишивши її на дивовижних 10,4%, що викликало сильний тиск на Банк Англії, щоб він підвищив ставки і звучав яструбино на своєму засіданні пізніше того ж дня.

Ринки оцінюють підвищення Банком Англії на 25 базисних пунктів .

Трейдери також очікують на підвищення ставки Швейцарського національного банку на 50 базисних пунктів, оскільки франк відновлюється після падіння через проблеми з Credit Suisse, що змусило трейдерів нервувати.

Зміна тону з боку ФРС знижує ймовірність того, що ринки повернуться до занепокоєння, що сильні економічні дані піднімуть ставки, сказав глава NatWest Markets зі стратегії G10 FX Брайан Дейнджерфілд.

«Щодо валютних перспектив, ми вважаємо, що це свідчить про подальшу слабкість долара, оскільки стеля циклу ФРС явно знизилася».

Долар раніше знайшов опору, коли міністр фінансів США Джанет Йеллен налякала ринки, заявивши Конгресу, що вона не розглядала та не обговорювала всеосяжне страхування банківських вкладів.

Але в Азії все навпаки.

Австралійський та новозеландський долари зросли на 0,7% та 0,8% відповідно, повернувшись до піків середи. Долар/єна, яка уважно стежить за прибутковістю у США, впала на 0,7% до шеститижневого мінімуму 130,50. Прибутковість дворічних казначейських облігацій США впала на 11 базисних пунктів, продовжуючи падіння приблизно на 20 базисних пунктів у середу.

Фінансові ринки були схвильовані падінням довіри до банків по всьому світу після набігу на Silicon Valley Bank два тижні тому і раптової смерті Credit Suisse.

В даний час увага на банківському фронті зосереджена в першу чергу на регіональних кредиторах США, де занепокоєння заразливим вилученням депозитів залишається підвищеним.

Голова ФРС Джером Пауелл сказав, що потоки депозитів стабілізувалися минулого тижня, а дрібні кредитори заявили, що вони отримали деяку втіху від зауважень Йеллен про те, що страхування депозитів буде розглянуте у разі ризику зараження.

За словами Деніела Кімбелла, керівника місцевого банку Passumpsic Bank у Сент-Джонсбері, штат Вермонт, це «усунуло тривогу». Проте акції регіональних кредиторів впали.
За матеріалами: investing.com
 

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