Азіатські фондові індекси різноспрямовані, оскільки ринки перетравлюють коментарі ФРС та прогноз ставок

Більшість азіатських фондових ринків у четвер вагалися від нуля до мінімуму, оскільки ринки зважували перспективи менш яструбиної політики Федерального резерву на тлі посилення економічних перешкод у найближчі місяці.

Гонконгський індекс Hang Seng був єдиним лідером за день, піднявшись на 0,7% завдяки сильним акціям технологічних компаній після того, як Tencent Holdings Ltd опублікувала річні результати краще, ніж очікувалося. Свідчення допомогли спонукати певний оптимізм щодо відновлення економіки Китаю цього року.

Грошово-кредитне управління Гонконгу підвищило відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, не відстаючи від ФРС.

Але китайські індекси були неоднозначними: Shanghai Shenzhen CSI 300 виріс на 0,3%, у той час як Shanghai Composite втратив 0,1%, оскільки основні акції нерухомості впали після того, як девелопер China Evergrande Group намітив план реструктуризації боргу, який може створити прецедент для інших секторів.

Інші азійські ринки поповзли вниз. Індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 впали на 0,4% та 0,3% відповідно, а австралійський ASX 200 втратив 0,6%.

Японський індекс Nikkei 225 впав на 0,3% напередодні ключового показника споживчої інфляції у п'ятницю, який, як очікується, вплине на позицію Банку Японії щодо грошово-кредитної політики у найближчі місяці.

Настрої в Азії були зіпсовані слабким прогнозом з Волл-стріт, оскільки фондові індекси США впали після рішення Федеральної резервної системи у середу.

ФРС підвищила ставки, як і очікувалося, та натякнула на можливу паузу у циклі підвищення ставок після банківського краху. Але центральний банк підтвердив свою прихильність до зниження інфляції, прогнозуючи як мінімум ще одне її підвищення цього року, і заявив, що не має наміру знижувати відсоткові ставки цього року.

У той час як процентні ставки в США в даний час наближаються до свого піку в цьому циклі посилення, аналітики попереджають, що подальше підвищення, поряд зі збереженням високих ставок протягом більш тривалого часу, ймовірно, чинитиме підвищений тиск на економіку цього року.

ФРС також урізала свій річний прогноз щодо ВВП.

Перспектива високих процентних ставок у США не обіцяє нічого доброго азіатським ринкам, враховуючи, що приплив іноземного капіталу до регіону, як очікується, залишиться обмеженим через посилення грошово-кредитних умов. Очікується також, що побоювання щодо уповільнення економічного зростання утримуватимуть інвесторів від ризиків, обмежуючи апетит до азіатських ринків.

Ринки Південно-Східної Азії з високим ризиком знизилися у четвер, при цьому філіппінський композитний та малазійський бенчмарки втратили 0,6% та 0,4% відповідно.