Ціни на золото зростають, оскільки долар падає через ставки на менш яструбину ФРС

Ціни на золото зросли в четвер, вагаються нижче за ключовий рівень у 2000 доларів на тлі очікувань, що Федеральна резервна система матиме обмежений запас для подальшого підвищення процентних ставок, що також призвело до зниження долара.

У той час як ФРС, як і очікувалося, підвищила відсоткові ставки і заявила, що вона і надалі віддана стримуванню інфляції, зміни у формулюваннях ФРС призвели до того, що ринки зробили ставку на те, що кінцева ставка центрального банку була в полі зору.

Це призвело до того, що долар опустився до семитижневого мінімуму до кошика валют, що принесло користь товарам, оціненим у доларах. Перспектива менш яструбиної політики ФРС також підвищила перспективи нерентабельних активів, таких як золото.

Спотове золото зросло на 0,3% до 1974,58 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото підскочили на 1,4% до 1976,85 долара за унцію до 22:31 за східним часом (02:31 за Гринвічем) . Обидва інструменти різко зросли після рішення ФРС у середу.

ФРС підвищила відсоткові ставки на 25 базисних пунктів у середу, але пом'якшила свою риторику про посилення грошово-кредитної політики, сигналізуючи про те, що вона може розглянути можливу паузу в посиленні політики, щоб запобігти подальшим перешкодам для економіки. Банк також знизив прогноз економічного зростання на рік.

Потенційне зрушення у політиці ФРС відбувається після потенційної банківської кризи, внаслідок якої кілька американських банків впали на тлі різкого зростання відсоткових ставок. Ця подія призвела до того, що інвестори вклали кошти у золото як у безпечний притулок, враховуючи перспективу уповільнення економічного зростання в США та менш голубину позицію ФРС, яка підтримала позицію жовтого металу.

Інвестиційний банк Goldman Sachs заявив у замітці, що золото залишається найкращим активом-прихістком і підвищив цільову ціну жовтого металу до 2050 доларів за унцію з 1950 доларів за унцію.

Прибутковість казначейських облігацій США впала за ніч і була приглушена на азіатських торгах, що позитивно позначилося на цінах на метали. Минулого тижня ціни на зливки зросли до річного максимуму, перевищивши рівень 2000 доларів на тлі побоювань банківської кризи. Але регулюючі органи втрутилися, щоб заспокоїти ринок і відновити віру в банківську систему, де золото закріпило деякі нещодавні досягнення.

Інші дорогоцінні метали також виросли у четвер: ф'ючерси на платину та срібло виросли більш ніж на 1% кожен.

Серед промислових металів ціни на мідь підскочили до ключових рівнів у четвер, оскільки побоювання щодо банківської кризи ослабли. Ринки також робили ставку відновлення ключового імпортера Китаю, оскільки він відновлюється після трьох років блокування COVID.

Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,8% до $4,0690 за фунт.