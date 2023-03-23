Індекси Волл-стріт стрімко впали, оскільки Пауелл попереджає, що боротьба з інфляцією продовжується

Волл-стріт завершила торги в середу різким зниженням після того, як Федеральна резервна система США оголосила про очікуване підвищення ставки на 25 базисних пунктів, натякнувши при цьому, що вона перебуває на межі призупинення майбутнього підвищення через нещодавні потрясіння у фінансовому секторі.

Три основні фондові індекси США, які до оголошення ФРС були в основному безцільними, підскочили вгору, а потім впали, оскільки інвестори перетравили супровідну заяву та наступну сесію питань та відповідей голови Джерома Пауелла.

До заключного дзвінка усі три індекси впали більш ніж на 1,6%.

"Ринок був натхненний, коли почув, що ФРС розглядає можливість повної паузи, а потім був розчарований, коли Пауелл пояснив, що у них не зв'язані руки і що вони можуть продовжувати підвищувати ставки, якщо їм це необхідно", - сказав Кріс Заккареллі, головний Інвестиційний директор Independent Advisor Alliance в Шарлотті, Північна Кароліна.

У заяві ФРС члени Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) заявили, що деякі додаткові посилення можуть бути можливі, але припустили, що вони перебувають на межі припинення майбутніх підвищень через нещодавні потрясіння у фінансовому секторі.

Доходи скоротилися під час виступу Пауелла та сесії питань та відповідей, у якій він пообіцяв використати всі доступні інструменти для підтримки стабільності банківської системи, але підтвердив прихильність центрального банку до стримування інфляції.

"Індекси злетіли, тому що так багато поставлено на карту, оскільки ми спочатку оцінили вплив заяви і наступної прес-конференції", - сказав Сем Стовалл, головний інвестиційний стратег CFRA Research у Нью-Йорку. "Можливо, інвестори очікували, що ФРС припинить це підвищення, висловлюючи своє невдоволення тим, що підвищення ставок може тривати ще одне або два засідання".

Зберігаються побоювання, що агресивна боротьба ФРС з інфляцією може привести економіку до рецесії, а нещодавні хвилювання в банківському секторі, спричинені банкрутствами SVB Financial Group та Signature Bank, посилили ці побоювання.

Розпродаж посилився зауваженням міністра фінансів Джанет Йеллен перед законодавцями про те, що Федеральна корпорація страхування депозитів (FDIC) не розглядає можливість повного страхування депозитів, що виникли в результаті недавніх збурень у секторі.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 530,49 пунктів, або 1,63%, до 32 030,11 пунктів, S&P 500 - на 65,9 пунктів, або 1,65%, до 3936,97 пунктів, а Nasdaq Composite - на 190,15 пунктів, або 1,6%, до 11 669,96 пунктів.

Всі 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію глибоко на негативній території, при цьому нерухомість пережила різке відсоткове падіння, найбільше одноденне падіння з 13 вересня.

Банківський сектор змінив курс після дводенного відновлення: індекси S&P Banks та KBW Regional Bank впали на 3,7% та 5,3% відповідно.

Акції First Republic впали на 15,5% через нестабільну торгівлю на тлі побоювань, що їй, можливо, доведеться скоротити штат або звернутися за підтримкою до уряду.

Pacific Western Bank оголосив про залучення 1,4 мільярда доларів від інвестиційної компанії Atlas SP Partners. Його акції впали на 17,1%.

Western Alliance Bancorp знизився на 5,0%.

Акції роздрібного улюбленця GameStop Corp зросли на 35,2% після публікації несподіваного прибутку у четвертому кварталі.

Платформа електронної комерції вживаних автомобілів Carvana Co підскочила на 6,3% після оголошення про те, що вона очікує на менші збитки в поточному кварталі в результаті заходів щодо скорочення витрат.

Акції Virgin Orbit Holdings Inc зросли на 33,1% після того, як компанія, яка займається запуском супутників, оголосила про поновлення своєї діяльності.

Акції Nike Inc впали на 4,9% після того, як у вівторок виробник спортивного одягу підвищив прогноз виторгу на весь рік, але попередив про зниження маржі.

Випусків, що знижуються, на NYSE було більше, ніж зростаючих у співвідношенні 2,25 до 1; на Nasdaq співвідношення 2,57 до 1 сприяло зниженню.

S&P 500 показав шість нових 52-тижневих максимумів та 13 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 44 нових максимуми та 179 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,84 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,70 млрд за останні 20 торгових днів.