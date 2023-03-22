Мінфін: у лютому 2023 року за державними гарантіями на портфельній основі банками видано 878 кредитів на 3,3 млрд гривень

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 21 177 кредитів на загальну суму 67,05 млрд гривень.

Як повідомляє Мінфін, станом на 1 березня 2023 року 28 банків-кредиторів обслуговують 17 480 кредитів на суму 55,02 млрд гривень. Зобов'язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 27,95 млрд гривень. Це близько 77 % від загального ліміту наданих гарантій (36,33 млрд гривень).

При цьому в лютому 2023 року укладено 878 кредитних договорів на суму 3,29 млрд грн із часткою зобов'язань за основним боргом, гарантованих державою, в обсязі 1,69 млрд гривень.

За кількістю кредитів, що обслуговуються станом на 1 березня поточного року під державні гарантії на портфельній основі лідирує АТ КБ «Приватбанк» - наразі обслуговується 12 631 кредит на загальну суму 19,87 млрд грн, що становить 86 % від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю таких кредитів є АТ «Ощадбанк» - 2 051 кредит на загальну суму 8,46 млрд грн (відповідно - 74% від ліміту банку).

Найбільший обсяг кредитів обслуговується:

* в Одеській області - 1 243 кредитів на близько 4,0 млрд грн;

* у Києві, де обслуговується 1 131 кредит на 4,04 млрд гривень;

* у Дніпропетровській області - 1 589 кредитів на 3,70 млрд грн;

* у Львівській - 1 424 кредитів на 3,57 млрд гривень.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

- сільське господарство - 7 031 кредит на 35,59 млрд грн;

- оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів - 6 590 кредитів на загальну суму 10,53 млрд грн;

- переробної промисловості - 1 493 кредити на 5,43 млрд гривень.