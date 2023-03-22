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Європейські акції знижуються; Інфляційний шок у Великій Британії передує рішенню ФРС
12:13 22.03.2023 |
Європейські фондові ринки в середу знизилися через різке зростання інфляції у Великій Британії напередодні останнього рішення Федеральної резервної системи за процентними ставками.
О 04:40 за східним часом (08:40 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався зі зниженням на 0,1%, CAC 40 у Франції - на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,2%.
Дані, опубліковані раніше в середу, показали, що інфляція у Великій Британії знову прискорилася в лютому, що посилило тиск на Банк Англії, щоб він продовжував підвищувати процентні ставки, незважаючи на фінансові потрясіння.
Індекс споживчих цін зріс на 1,1% за місяць, що набагато вище за очікуване зростання на 0,6%, в результаті чого загальний річний показник знову зріс до 10,4% з 10,1%. Аналітики очікували, що він впаде нижче 10% уперше із серпня.
Банк Англії збирається оголосити про своє останнє політичне рішення у четвер і, ймовірно, санкціонує підвищення ставки 11 разів поспіль, навіть після того, як керуючий Ендрю Бейлі натякнув, що цикл підвищення ставок може закінчитися на його останній прес-конференції.
Всім політикам у великих центральних банках доводиться оцінювати баланс між боротьбою з інфляцією та стабільністю банківського сектора.
Президент Бундесбанку Йоахім Нагель займає яструбину позицію, заявивши в середу в інтерв'ю Financial Times, що для боротьби з інфляцією необхідні додаткові підвищення.
«Наша боротьба з інфляцією ще не закінчена», - сказав Нагель газеті, додавши, що він виразно відчуває, що «ціновий тиск дуже поширений по всій економіці».
Тепер основна увага приділяється рішенню Федеральної резервної системи за процентною ставкою, яке буде прийнято сьогодні по закінченню дводенного засідання.
Інвестори, як і раніше, очікують, що ФРС підвищить відсоткові ставки на 25 базисних пунктів, але існує велика невизначеність щодо майбутньої грошово-кредитної політики.
Що стосується корпоративних новин, акції Fevertree зросли на 7% після того, як виробник тоніків оголосив про плани підвищити ціни на продукцію, незважаючи на зростання доходів, і наростити виробництво в США, щоб пом'якшити тиск, пов'язаний із високими витратами на виробництво скла.
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