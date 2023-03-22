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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Кредитування аграріїв за рік зросло на 44%, – «Опендатабот»
09:57 22.03.2023 |
Попри повномасштабну війну, українські аграрії продовжили свою роботу, зокрема, користуючись держпрограмами пільгового кредитування. Кредитування сільськогосподарського сектору за 2022 рік зросло майже вдвічі - до 118,9 млрд грн.
Як повідомляють на платформі для роботи з відкритими даними "Опендатабот", лише за перший місяць великої війни банки видали аграріям 1 млрд грн.
На початок 2023 року аграріїв кредитував 51 банк в країні на загальну суму 118,9 млрд грн. Це на 44% більше, ніж у 2021 році - тоді банки видали аграріям 82,4 млрд грн. У рік до великого вторгнення кредитування сільгоспсектору теж зросло - на 33%.
Наразі позики аграріїв складають 15% від загальної суми виданих кредитів у 801,4 млрд грн.
Останні роки незмінним лідером з суми виданих аграріям позик залишається "Райффайзен Банк". На початок 2023 року він видав 23,5 млрд - це 20% від загальної суми кредитів цієї групи.
У 2022 році в топ позичальників аграріїв увірвались державні банки: "Ощадбанк" (14 млрд грн - 12%) та "Приватбанк" (12,8 млрд грн - 11%). Це пов'язано з тим, що обидва банки збільшили кредитування агросектору у перший рік великої війни - майже у чотири рази "Приватбанк" та у 2,6 раза - "Ощадбанк".
Для порівняння, на початку 2022 року трійка банківських лідерів мала такий вигляд: "Райффайзен Банк" (19,5 млрд грн - 24%), "Прокредит" (10,5 млрд грн - 13%) та "Креді Агріколь" (7,7 млрд грн - 9%).
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