Долар принишк, оскільки трейдери чекають на рішення ФРС за ставкою

Долар застряг близько п'ятитижневого мінімуму в середу напередодні завершення засідання Федеральної резервної системи США з питань політики, оскільки інвестори очікують на ясність щодо шляху, який центральний банк, ймовірно, вибере після глобальних банківських потрясінь.

Увага інвесторів зосереджена на тому, чи ФРС дотримуватиметься яструбиного шляху у боротьбі з жорсткою інфляцією чи призупинить підвищення процентних ставок, враховуючи недавні проблеми серед банків, включаючи банкрутство та порятунок в останню хвилину.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до шести аналогів, склав 103,19, трохи вище за п'ятитижневий мінімум 102,99, досягнутого напередодні. Євро був на рівні 1,0770 долара, коливаючись близько п'ятитижневого максимуму 1,0789 долара за ніч.

Ринки в даний час оцінюють ймовірність того, що ФРС не підвищить ставку з ймовірністю 15% і приблизно з 85% ймовірністю підвищення на 25 базисних пунктів, показав CME FedWatch tool. Лише місяць тому ринок оцінював ймовірність підвищення на 50 базисних пунктів із ймовірністю 24%.

Настрої інвесторів залишалися нестійкими через побоювання щодо перспектив банківського сектора, які почали слабшати після різкої волатильності на ринку в останні кілька тижнів після гучних банківських банкрутств у США на початку місяця та порятунку кредитора Credit Suisse Group AG у вихідні.

"Здається, ринки все більше звикають до ідеї, що влада, ймовірно, зробила достатньо для запобігання системній банківській кризі", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії у Сіднеї.

«Можливо це перші дні, але поведінка цін за останні 48 годин, безумовно, сигналізує про зміну настрою інвесторів».

Засідання ФРС завершиться у середу о 14.00 за східним поясним часом (18:00 за Грінвічем) випуском політичної заяви, за якою за півгодини відбулася прес-конференція голови Джерома Пауелла.

Катріл сказав, що ФРС стоїть перед важким вибором, враховуючи сильний ринок праці та лютневі показники інфляції, які виявилися вищими, ніж очікували багато спостерігачів за ринком. За його словами, такі обставини зазвичай дозріли б для повернення до підвищення на 50 базисних пунктів, якби не побоювання щодо фінансової стабільності.

Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC, сказав, що основна увага приділятиметься тому, як ФРС повідомляє про свій прогноз, зокрема риторику «чим вище, тим довше».

"В ідеалі ми хотіли б, щоб на цьому засіданні ФРС підвищила ставку на 25 базисних пунктів, пом'якшила яструбині прогнози і підкреслила, що політичні рішення на наступних засіданнях, як і раніше, залежатимуть від даних", - сказав Вонг. «Цей список побажань має побачити торгівлю доларом на м'якшому профілі, а проксі-замовники ризику торгуватимуться стабільно».

Тим часом єна зміцнилася на 0,04% до 132,47 долара за долар, тоді як фунт стерлінгів наразі торгується на рівні 1,2233 долара, що на 0,16% вище за день.

Австралійський долар виріс на 0,36% до 0,6694 долара, а новозеландський долар додав 0,11% до 0,6199 долара.