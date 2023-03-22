Азіатські фондові індекси зростають, оскільки побоювання банків слабшають перед засіданням ФРС

Азіатські фондові ринки в середу зросли, оскільки побоювання з приводу банківської кризи ослабли, і інвестори вклали кошти в знецінені фінансові акції. Тепер увага повністю переключилася на сьогоднішнє рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою.

Японський Nikkei 225 був одним з найкращих за день, піднявшись більш ніж на 2%, оскільки основні фінансові акції зросли. Цього тижня у центрі уваги також будуть дані щодо споживчої інфляції в Японії, які мають бути опубліковані у п'ятницю, що, як очікується, вплине на позицію Банку Японії щодо грошово-кредитної політики.

Інші індекси банків також зросли: австралійський ASX 200 зріс на 0,9%, а індійські індекси Nifty 50 та BSE Sensex 30 додали по 0,2% кожен.

Технологічні індекси зросли: гонконгський індекс Hang Seng зріс на 2,1%, а південнокорейський KOSPI та тайванський зважений індекс зросли на 0,9% та 1,3% відповідно.

Регіональні акції здебільшого йшли за нічним зростанням на Уолл-стріт, оскільки індекси США виросли на надіях на те, що найгірше з потенційної банківської кризи вже позаду. Державне втручання у цей сектор, включаючи екстрені заходи щодо забезпечення ліквідності та злиття, сприяло підвищенню довіри до банківського сектору. Американські фінансові акції також зросли під час нічної торгівлі, тоді як європейські акції виросли на попередній сесії.

Оптимізм щодо стабільності в банківській системі допоміг ринкам отримати прибуток напередодні рішення Федеральної резервної системи за процентною ставкою пізніше того ж дня, при цьому ринки оцінили ймовірність того, що центральний банк підвищить ставки на 25 базисних пунктів, становить понад 80%.

Тим не менш, трейдери, як і раніше, не впевнені в поглядах банку на грошово-кредитну політику на тлі деяких ставок на те, що побоювання щодо посилення тиску на банківську систему обмежать яструбину позицію ФРС.

Але враховуючи, що інфляція, як і раніше, значно перевищує річний цільовий показник ФРС, банк все ж таки може зберегти свій яструбиний прогноз. Зростання відсоткових ставок вдарило по азіатським ринкам у 2022 році, причому ця тенденція триває досі, оскільки ФРС не давала жодних вказівок на те, що призупинить цикл підвищення.

Китайські акції в середу відставали від своїх конкурентів: індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite додали лише близько 0,1% кожен. Ринки чекали на нові сигнали про відновлення економіки в країні після посередніх сигналів про відновлення.

Зустріч президента Сі Цзіньпіна та його російського колеги путіна також тримала ринок у напрузі.