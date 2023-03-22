Американські індекси закрилися в зеленій зоні через стрибок ікцій банків

Волл-стріт у вівторок закрилася різким зростанням, оскільки побоювання з приводу ліквідності в банківському секторі зменшилися, а учасники ринку звернули увагу на Федеральну резервну систему, яка, як очікується, завершить своє дводенне засідання з питань політики у середу підвищенням облікової ставки на 25 базових пунктів.

На закритті сесії всі три основні фондові індекси США були яскраво-зеленими, при цьому найбільше зростання показали дискреційні та фінансові індекси споживачів енергії.

Один-два банкрутства регіональних банків минулого тижня, за якими послідував порятунок First Republic Bank і поглинання Credit Suisse, спровокували падіння банківських акцій і підігріли побоювання з приводу зараження у фінансовому секторі, що, у свою чергу, посилило глобальні побоювання щодо ймовірністі рецесії.

Але акції банків поновилися у вівторок після розвороту у понеділок. Проте, незважаючи на недавнє відродження, лише за цей місяць індекс S&P Banks втратив понад 18% своєї вартості.

Індекси SPXBK і KBW Regional Banking підскочили на 3,6% і 4,8% відповідно, що стало найбільшим одноденним відсотковим стрибком з кінця минулого року.

"Фондовий ринок приходить до розуміння того, що банківська криза врешті-решт не була кризою і була обмежена жменькою банків", - сказав Олівер Перше, старший віце-президент Wealthspire Advisors у Нью-Йорку. «І державний, і приватний сектор показали, що вони більш ніж здатні підтримати та зміцнити слабкі інститути».

Міністр фінансів Джанет Йеллен у підготовленому виступі перед Американською асоціацією банкірів заявила, що банківська система США стабілізувалася завдяки рішучим діям регулюючих органів, але попередила, що можуть знадобитися додаткові дії.

Тепер увага переключається на ФРС, яка зібралася на дводенне засідання з грошово-кредитної політики, на якому члени Федерального комітету з відкритих ринків (FOMC) переглянуть свої економічні прогнози і, ймовірно, здійснять чергове збільшення ставки ФРС в їх боротьбі з інфляцією.

"ФРС підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів, і ринку буде байдуже", - додав Пурше. «Все це буде пов'язане із заявою (голови Джерома) Пауелла про економіку та інфляцію, і якщо він зможе достатньо добре переконати громадськість у тому, що цей банківський шум» можна віднести до поганого управління з боку кількох банків.

Наразі, фінансові ринки оцінюють ймовірність підвищення ставки на 25 базисних пунктів із ймовірністю 83,4% та ймовірність того, що центральний банк залишить свою облікову ставку без змін, із ймовірністю 16,6%, згідно з CME's FedWatch tool.

Економічні дані, опубліковані на початку сесії, показали зростання продажів на вторинному ринку житла на 14,5%, що перевершило всі очікування та перервало 12-місячну смугу невдач.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 316,02 пунктів, або 0,98%, до 32 560,6 пунктів, S&P 500 додав 51,3 пунктів, або 1,30%, до 4002,87 пунктів, а Nasdaq Composite додав 1 ,57 пунктів, або 1,58%, до 11 860,11 пунктів.

Вісім із 11 основних секторів S&P 500 завершили сесію на позитивній території, при цьому акції енергетичних компаній, що підштовхнули зростання цін на нафту, продемонстрували найбільший процентний приріст.

Акції First Republic Bank зросли на 29,5%, що стало найбільшим одноденним відсотковим стрибком в історії компанії, оскільки генеральний директор JPMorgan Джеймі Даймон веде переговори з іншими великими банками, спрямовані на інвестування в кредитора, згідно з Wall Street Journal.

Акції компаній-аналогів PacWest Bancorp та Western Alliance Bancorp також зросли, піднявшись на 18,8% та 15,0% відповідно.

Акції Tesla Inc зросли на 7,8% після того, як виробник електромобілів повідомив про один із найкращих кварталів у Китаї, згідно з даними про реєстрацію автомобілів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 3,22 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,73 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 5 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Nasdaq Composite зафіксував 48 нових максимумів та 114 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,75 млрд акцій порівняно із середнім показником у 12,63 млрд за останні 20 торгових днів.