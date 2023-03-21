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Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 мільярда
Міністерство фінансів України 21 березня 2023 року залучило до державного бюджету 5,604 млрд грн в еквіваленті від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства у Фейсбуці.
"Сьогодні (21 березня - ред.) на аукціонах ОВДП Мінфін розмістив державні облігації на суму понад 5,6 млрд грн в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 39 млн грн під 18,5% з погашенням через 1 рік; 65 млн грн під 19% з погашенням через 1,3 року; 2,355 млрд грн під 19,7% з погашенням через 2,3 року.
Також було запропоновано ОВДП в доларах на $86 млн під 4,25% з погашенням через 6 місяців.
Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року. За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, торік за рахунок випуску військових облігацій було отримано майже 600 млрд грн.
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