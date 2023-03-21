Європейські акції зростають; на ринки впевненість повертається перед засіданням ФРС

Європейські фондові ринки торгуються з підвищенням у вівторок, відновившись на фоні повернення впевненості в банківський сектор напередодні початку засідання Федеральної резервної системи.

О 04:45 за східним часом (08:45 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,1% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 1,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 1,2%.

Інвестори підбадьорилися після порятунку проблемного кредитора Credit Suisse його швейцарським конкурентом UBS: акції UBS зросли на понад 3% у вівторок, що призвело до зростання решти учасників сектору.

Крім того, у понеділок глобальні банки запозичували лише невеликі суми по лінії доларових свопів Федеральної резервної системи, що свідчить про помірний стрес із фінансуванням.

Тим не менш, ймовірно, ще зарано говорити про закінчення банківських хвилювань, враховуючи, що для дрібніших банків США все ще існують складні умови, а також потенційні потрясіння на ринках облігацій після збитків, понесених молодшими власниками облігацій Credit Suisse.

Увага зараз прикута до зустрічі Федеральної резервної системи цього тижня, дводенна зустріч якої розпочнеться пізніше на цій сесії. Турбулентність у банківському секторі створила деяку невизначеність щодо того, чи продовжить центральний банк США підвищувати процентні ставки для боротьби з підвищеною інфляцією.

Те саме стосується і Європи.

"Очевидно, що напруженість щодо фінансової стабільності може вплинути на попит і фактично виконати частину роботи, яка інакше була б виконана грошово-кредитною політикою та підвищенням відсоткових ставок", - заявила в понеділок європейським законодавцям президент Європейського центрального банку Крістін Лагард.

ЄЦБ минулого тижня підвищив свої базові процентні ставки на 50 базисних пунктів до 3%. Підвищення ставки триває із липня шість засідань поспіль.

Основним економічним звітом, який вийде у вівторок, стане огляд економічних настроїв Німеччини ZEW за березень, який, як очікується, покаже зниження до 17,1 із 28,1.

Що стосується корпоративних новин, акції RWE зросли на 2,9% після того, як найбільша комунальна компанія Німеччини оголосила про плани збільшити свої дивіденди, незважаючи на те, що вона очікує на падіння операційного прибутку в 2023 році, пославшись на нижчу маржу на своїх газових електростанціях.

Акції Kingfisher зросли на 0,6% після того, як британський рітейлер товарів для дому повідомив про більш високий, ніж очікувалося, річний дохід і заявив, що його операції у поточному фінансовому році перебувають у "хорошому стані".