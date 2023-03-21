Ціни на золото стикаються з опором на рівні 2000 доларів напередодні засідання ФРС

Ціни на золото були приглушені на початку азіатських торгів у вівторок після того, як досягли ключових максимумів на попередній сесії, оскільки ринки зафіксували деякий прибуток напередодні майбутнього рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, в той час як обережність щодо потенційної банківської кризи підтримувала високий попит на безпечний притулок.

Жовтий метал різко зріс минулого тижня, оскільки побоювання з приводу краху банківської системи США і Європи спровокували масові припливи коштів у традиційні активи-притулку, в той час як ставки на те, що ФРС не вистачить економічного запасу для подальшого підвищення ставок, вплинули долар.

Це призвело до того, що ціни на золото вперше за рік подолали позначку 2000 доларів за унцію в понеділок, хоча й ненадовго, оскільки обережність також спрацювала напередодні того, що, як очікується, стане ключовим засіданням ФРС у середу.

Спотове золото трохи зросло до 1980,14 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишилися без змін на рівні 1983,70 долара за унцію до 22:13 за східним часом (2:13 за Грінвічем). Ціни на зливки зросли майже на 6% за останній тиждень.

Основна увага цього тижня приділяється результатам дводенного засідання ФРС у середу, на якому багато хто очікує, що банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) - менше, ніж попередні очікування підвищення на 50 б.п.

Банківська криза, що назріває, призвела до того, що ринки значною мірою переоцінили свої очікування щодо подальшого посилення політики центральним банком, враховуючи, що різке підвищення відсоткових ставок чинило сильний тиск на банківську систему. Меншість трейдерів очікують, що ФРС у середу збереже ставки.

Золото та інші дорогоцінні метали виграють від менш яструбиної політики ФРС з огляду на те, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативні витрати володіння безвідсотковими активами.

Невизначеність щодо ФРС також чинила тиск на долар минулого тижня, що ще більше вплинуло на ціни на метали, тоді як ФРС запровадила екстрені заходи щодо забезпечення ліквідності для банківського сектора, підірвавши деякі заходи посилення грошово-кредитної політики минулого року.

Але враховуючи, що інфляція в США, як і раніше, значно вища за цільовий діапазон ФРС, банк може ще більше підвищити відсоткові ставки.

Ціни на інші дорогоцінні метали були приглушені у вівторок, але, як і раніше, демонстрували сильне зростання за останні кілька сесій. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $996,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,1% до $22,665 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь торгувалися у бічному тренді після зростання протягом останніх п'яти сесій. Але вони, як і раніше, торгувалися на відносно низькому рівні після того, як сильно постраждали від побоювань щодо уповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% - до $3,9610 за фунт.