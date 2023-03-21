Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ціни на золото стикаються з опором на рівні 2000 доларів напередодні засідання ФРС

08:01 21.03.2023 |

Фінанси

 

Ціни на золото були приглушені на початку азіатських торгів у вівторок після того, як досягли ключових максимумів на попередній сесії, оскільки ринки зафіксували деякий прибуток напередодні майбутнього рішення Федеральної резервної системи щодо процентної ставки, в той час як обережність щодо потенційної банківської кризи підтримувала високий попит на безпечний притулок.

Жовтий метал різко зріс минулого тижня, оскільки побоювання з приводу краху банківської системи США і Європи спровокували масові припливи коштів у традиційні активи-притулку, в той час як ставки на те, що ФРС не вистачить економічного запасу для подальшого підвищення ставок, вплинули долар.

Це призвело до того, що ціни на золото вперше за рік подолали позначку 2000 доларів за унцію в понеділок, хоча й ненадовго, оскільки обережність також спрацювала напередодні того, що, як очікується, стане ключовим засіданням ФРС у середу.

Спотове золото трохи зросло до 1980,14 долара за унцію, тоді як ф'ючерси на золото залишилися без змін на рівні 1983,70 долара за унцію до 22:13 за східним часом (2:13 за Грінвічем). Ціни на зливки зросли майже на 6% за останній тиждень.

Основна увага цього тижня приділяється результатам дводенного засідання ФРС у середу, на якому багато хто очікує, що банк підвищить процентні ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) - менше, ніж попередні очікування підвищення на 50 б.п.

Банківська криза, що назріває, призвела до того, що ринки значною мірою переоцінили свої очікування щодо подальшого посилення політики центральним банком, враховуючи, що різке підвищення відсоткових ставок чинило сильний тиск на банківську систему. Меншість трейдерів очікують, що ФРС у середу збереже ставки.

Золото та інші дорогоцінні метали виграють від менш яструбиної політики ФРС з огляду на те, що зростання відсоткових ставок збільшує альтернативні витрати володіння безвідсотковими активами.

Невизначеність щодо ФРС також чинила тиск на долар минулого тижня, що ще більше вплинуло на ціни на метали, тоді як ФРС запровадила екстрені заходи щодо забезпечення ліквідності для банківського сектора, підірвавши деякі заходи посилення грошово-кредитної політики минулого року.

Але враховуючи, що інфляція в США, як і раніше, значно вища за цільовий діапазон ФРС, банк може ще більше підвищити відсоткові ставки.

Ціни на інші дорогоцінні метали були приглушені у вівторок, але, як і раніше, демонстрували сильне зростання за останні кілька сесій. Ф'ючерси на платину впали на 0,1% до $996,55 за унцію, а ф'ючерси на срібло зросли на 0,1% до $22,665 за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь торгувалися у бічному тренді після зростання протягом останніх п'яти сесій. Але вони, як і раніше, торгувалися на відносно низькому рівні після того, як сильно постраждали від побоювань щодо уповільнення економічного зростання.

Ф'ючерси на мідь зросли на 0,1% - до $3,9610 за фунт.
За матеріалами: investing.com
Ключові теги: золото
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,1485
  0,2962
 0,76

Курс обміну валют на вчора, 10:08
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2579  0,08 0,21 38,9445  0,06 0,14
EUR 40,2933  0,14 0,35 41,2433  0,12 0,30

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес