Волл-стріт оклигала, оскільки побоювання банківського зараження слабшають, ФРС стежить

Фондові індекси США підскочили в понеділок після того, як угода з порятунку Credit Suisse та зусилля центрального банку зі зміцнення довіри до фінансової системи заспокоїли інвесторів, тоді як учасники також зважили на ймовірність призупинення підвищення ставок Федеральною резервною системою цього тижня.

UBS пізно ввечері в неділю погодився купити конкурента Credit Suisse за 3,23 мільярда доларів внаслідок злиття, організованого швейцарською владою, щоб уникнути подальших потрясінь у банківській групі.

Крім того, у неділю великі центральні банки зробили кроки, щоб підтримати потік ліквідності по всьому світу.

Індекс S&P Banking зріс на 0,6%, а індекс KBW Regional Banking зріс на 1,5% після різких втрат минулого тижня.

Крах Silicon Valley Bank та Signature Bank потряс ринки на початку цього місяця, що призвело до обвалу банківських акцій та побоювань, що посилення грошово-кредитної політики центральним банком викличе рецесію.

Хоча в понеділок акції деяких банків, як і раніше, знижувалися, падіння, схоже, вдалося стримати, сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Усі основні сектори S&P 500 закрилися в плюсі, а індекс волатильності Cboe - індикатор страху Волл-стріт - впав.

Акції Credit Suisse, що котуються в США, в понеділок впали на 53%, а акції UBS Group зросли на 3,3%.

Акції регіонального банку First Republic Bank впали на 47,1% після зниження рейтингу S&P Global та повідомлення про додаткові збори коштів, що викликало побоювання щодо ліквідності банку, незважаючи на порятунок у розмірі 30 мільярдів доларів минулого тижня. Торги акціями банку кілька разів припинялися через волатильність.

Індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 382,6 пунктів, або 1,2%, до 32 244,58 пунктів, S&P 500 додав 34,93 пунктів, або 0,89%, до 3951,57 пунктів, а Nasdaq Composite додав 45 ,03 Пункт, або 0,39%, до 11 675,54 пункту.

Допомагаючи оптимізму акції New York Community Bancorp зросли на 31,7% після того, як підрозділ банку погодився викупити депозити і кредити у Signature Bank.

"Там, де з'являється ще один банк, такий заголовок допомагає зміцнити довіру до банківської системи", - сказав Кросбі. «Це допомагає зупинити паніку та страх».

Серед інших регіональних банків PacWest Bancorp закрився із підвищенням на 10,8% після того, як банк заявив, що відтік депозитів стабілізувався.

Інвестори також зосереджені на рішенні ФРС, коли політики завершать дводенне засідання у середу. До заворушень із банками на початку цього місяця багато учасників ринку враховували підвищення процентної ставки ФРС на 50 базисних пунктів на березневому засіданні.

Ф'ючерси на фонди ФРС тепер показують 28,4% ймовірність того, що ФРС збереже свою ставку овернайт на рівні 4,5-4,75%, і 71,6% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів, згідно інструменту CME FedWatch Tool.

Акції Amazon.com впали на 1,3% наступного дня після планів компанії скоротити ще 9000 робочих місць.

Обсяг на біржах США становив 12,48 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,60 млрд за повну сесію за останні 20 торгових днів.

Кількість випусків, що зростають, на NYSE перевищувала кількість падаючих у співвідношенні 1,69 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,05 до 1 сприяло зростанню.

S&P 500 показав 1 новий 52-тижневий максимум та 8 нових мінімумів; Nasdaq Composite зафіксував 33 нових максимуми та 298 нових мінімумів.