Фінансові новини
- |
- 20.03.23
- |
- 17:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британський Мінфін винесе криптоактиви в окрему категорію для податкових декларацій
17:31 20.03.2023 |
У Великій Британії Міністерство фінансів збирається створити окрему категорію для цифрових активів для податкової декларації. Це випливає з документів стосовно національного бюджету.
Окрема строка для криптовалют з'явиться у таблиці прибутків та збитків у 2025 році. Це означає, що жителі країни звітуватимуть про свої цифрові активи, які отримають у період з 2024 року по 2025 рік.
Наразі Мінфін Королівства зазначив мінімальну суму очікуваних надходжень до державного бюджету внаслідок оподаткування криптовалют - 10 млн фунтів стерлінгів (~$12 млн). Однак конкретну цифру відомство не назвало.
Члени профспілки CIOT схвально відреагували на ініціативу фінансового відомства.
«Необхідність декларувати криптовалютні транзакції допоможе підняти рівень обізнаності населення щодо зобов'язань у цій сфері», - заявив віцепрезидент CIOT Гері Ешфорд.
Втім, він наголосив, що потрібно вжити додаткових заходів проти «ігнорування вимог стосовно сплати податків з прибутку від цифрових активів».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада звільнила Шкарлета з посади міністра освіти і науки
|«Слуга народу» Гевко потрапив у ДТП, загинула людина
|Скандал довкола Шевченківської премії. Хто винен і що робити
|У Міжнародному кримінальному суді видали ордер на арешт Путіна
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Дешевше на 60 %: Укрпошта знижує тарифи на відправлення до Німеччини
У РУБРИЦІ
|НБУ відзначили за розвиток системи BankID
|Британський Мінфін винесе криптоактиви в окрему категорію для податкових декларацій
|Бізнес отримав за минулий тиждень ₴2,4 мільярда доступних кредитів
|Золото подолало позначку $2000, рятуючись від краху Credit Suisse
|Безпечна єна підскочила, оскільки угода з Credit Suisse викликала нові хвилювання
|Європейські акції знижуються; Банківський сектор падає після угоди щодо консолідації двох швейцарських банківських гігантів
Бізнес
|TikTok може відокремитися від материнської компанії, щоб уникнути блокування, - Bloomberg
|OpenAI випустила GPT-4 — наступне покоління мовної моделі ШІ. Вона розуміє не лише текст, а й зображення
|Дрони Wing забиратимуть товари прямо з магазинів для доставки клієнтам
|Оновлений Hyundai Elantra повністю презентований
|Meta оголосила про згортання підтримки NFT в Instagram та Facebook
|Microsoft інтегрувала ChatGPT в свою службу Azure OpenAI
|Mitsubishi електрифікує 100% свого автопарку до 2035 року