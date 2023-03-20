Британський Мінфін винесе криптоактиви в окрему категорію для податкових декларацій

У Великій Британії Міністерство фінансів збирається створити окрему категорію для цифрових активів для податкової декларації. Це випливає з документів стосовно національного бюджету.

Окрема строка для криптовалют з'явиться у таблиці прибутків та збитків у 2025 році. Це означає, що жителі країни звітуватимуть про свої цифрові активи, які отримають у період з 2024 року по 2025 рік.

Наразі Мінфін Королівства зазначив мінімальну суму очікуваних надходжень до державного бюджету внаслідок оподаткування криптовалют - 10 млн фунтів стерлінгів (~$12 млн). Однак конкретну цифру відомство не назвало.

Члени профспілки CIOT схвально відреагували на ініціативу фінансового відомства.

«Необхідність декларувати криптовалютні транзакції допоможе підняти рівень обізнаності населення щодо зобов'язань у цій сфері», - заявив віцепрезидент CIOT Гері Ешфорд.

Втім, він наголосив, що потрібно вжити додаткових заходів проти «ігнорування вимог стосовно сплати податків з прибутку від цифрових активів».