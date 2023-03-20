Бізнес отримав за минулий тиждень ₴2,4 мільярда доступних кредитів

Із моменту старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» суб'єкти підприємництва отримали від уповноважених банків кредити на 184 млрд грн, із них за останній тиждень - на 2,4 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Понад 500 підприємців отримали за минулий тиждень кредити за урядовою програмою «Доступні кредити 5-7-9%» на загальну суму 2,4 млрд грн. З початку 2023 року банки надали бізнесу 5,6 тисячі кредитів на 18,2 млрд грн. Від початку дії програми (лютий 2020 року) було надано 58,5 тисячі кредитів на 184 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільше підприємці взяли антикризових кредитів - 62,4 млрд грн та на антивоєнні цілі - 53,9 млрд грн. На рефінансування попередньо отриманих кредитів було надано 28,7 млрд грн, на інвестиційні цілі - 10,9 млрд грн. Окрім того, аграрії отримали 26,6 млрд грн кредитних коштів на підтримку своєї діяльності, торговельні компанії взяли 1,5 млрд грн кредитів для поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, які працюють у сферах: сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (23%) та промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Одеська, Дніпропетровська, Харківська, Київська, Вінницька області та м. Київ. На сьогодні участь у програмі беруть 45 банків, найбільшу кількість кредитів видали «Приватбанк» (25,7 тис.), «Ощадбанк» (8,5 тис.) та «Райффайзен Банк Аваль» (5,3 тис.).

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 21 жовтня 2021 року ухвалив постанову №1106, яка передбачає залучення більшої кількості учасників до державних програм «Доступні кредити 5-7-9%» та «Доступна іпотека 7%». Постановою запроваджено державну програму фінансового лізингу для суб'єктів мікро-, малого та середнього підприємництва. Урядова програма «Доступні кредити 5-7-9%» стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.