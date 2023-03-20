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Європейські акції знижуються; Банківський сектор падає після угоди щодо консолідації двох швейцарських банківських гігантів

12:18 20.03.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки різко знизилися в понеділок, оскільки банківський сектор сильно постраждав після угоди щодо консолідації двох швейцарських банківських гігантів, UBS та Credit Suisse.

О 05:00 за східним часом (09:00 за Грінвічем) індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,7% нижче, CAC 40 у Франції - на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії - на 0,9%.

Швейцарський банківський гігант UBS оголосив у неділю, що за сприяння швейцарської влади купить конкуруючий банк Credit Suisse приблизно за 3,3 мільярда доларів, сподіваючись, що це знизить навантаження на глобальну банківську систему.

Побоювання з приводу виживання Credit Suisse зростали, оскільки він зіткнувся з труднощами, що зростають, з ліквідністю, оскільки інвестори виводили кошти після серії криз.

Проте будь-яка надія на те, що ця угода заспокоїть побоювання ринку, розвіялася у понеділок: акції UBS впали більш ніж на 11%, а Credit Suisse - на понад 60%, що призвело до зниження решти європейських банків.

Оголошення UBS після недільного злиття про те, що він спише облігації Credit Suisse на суму близько 17 мільярдів доларів, викликало нові хвилювання, оскільки власники облігацій зазнають величезних збитків.

Ці побоювання перевершили рішення Федеральної резервної системи та інших великих центральних банків відкрити лінії екстреної доларової ліквідності для підтримки обложених кредиторів.

Іншим потенційним джерелом ризику для ринку на цьому тижні є засідання Федеральної резервної системи щодо встановлення політики, при цьому очікується, що центральний банк США знову підвищить відсоткові ставки в середу, цього разу, ймовірно, на 25 базисних пунктів.

Банк Англії також провів засідання цього тижня через сумніви, що це означатиме закінчення циклу підвищення, тоді як Швейцарський національний банк, ймовірно, підвищить у четвер на 50 базисних пунктів навіть на тлі потрясінь у банківській системі країни.

Інвестори уважно стежитимуть за коментарями президента ЄЦБ Крістін Лагард, коли вона виступить перед економічним комітетом Європарламенту.

Щодо інших корпоративних новин, акції Electrolux зросли на 0,8% після того, як найбільший виробник побутової техніки в Європі заявив у понеділок, що має намір скоротити витрати на неефективних підприємствах у Північній Америці у рамках своєї поточної програми підвищення ефективності.
За матеріалами: investing.com
 

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