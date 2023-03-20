Валюти-прихістки єна та долар відновлюють свої позиції в міру наростання обережності щодо банківського зараження

Валюти-прихістки єна та долар США відновилися після раннього різкого падіння, а чутливі до ризику австралійський і новозеландський долари зазнали збитків, оскільки передчасний оптимізм стосовно зусиль світової влади щодо стримування банківської кризи згас.

Японська валюта, яка особливо чутлива до прибутковості довгострокових казначейських облігацій, відновилася після втрат на рівні 0,6% і востаннє залишалася незмінною по відношенню до долара, оскільки прибутковість 10-річних облігацій США подолала раннє зниження на токійських торгах і повернулася до позначки майже у два-місячний мінімум.

Австралієць, який в якийсь момент виріс на 0,7% до майже двотижневого максимуму в 0,6743 долара, наразі знизився на 0,2% до 0,6683 долара, опустившись нижче за позначку 0,67 долара, що ретельно спостерігається. Новозеландський ківі впав на 0,3% до 0,6250 долара, відмовившись від попереднього зростання на 0,7%.

У вихідні Федеральна резервна система, Європейський центральний банк, Банк Англії, Національний банк Швейцарії, Банк Канади та Банк Японії оголосили про спільні дії щодо підвищення ліквідності ринку. Це було за переговорами швейцарської влади про викуп Credit Suisse UBS, але з величезною знижкою та зі списанням боргу на 17 мільярдів доларів.

Рішення ФРС щодо відсоткової ставки у середу посилює невизначеність. Трейдери, як і раніше, вважають, що зростання на чверть пункту ймовірне, але зараз вони очікують піку ставок у травні близько 4,8%, а потім зниження на 76 базисних пунктів до кінця року.

"Рушійна сила ринку - неприйняття ризику", - сказав Такахіро Секідо, головний стратег по Японії в MUFG.

«Принаймні протягом цього тижня я очікую, що єна в цілому залишиться сильною».

Наразі єна торгувалася на рівні 131,79 за долар, зберігши зростання на 2,5% порівняно з минулим тижнем.

Євро також майже не змінився на рівні 1,0668 долара, а фунт стерлінгів перебуває на рівні 1,21775 долара, звівши нанівець попереднє невелике зростання.