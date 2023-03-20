Ціни на золото наблизилися до 11-місячного максимуму, оскільки ринки оцінюють заходи ліквідності ФРС

Ціни на золото в понеділок торгувалися трохи нижче за найвищі рівні за 11 місяців, оскільки ринки оцінили вплив надзвичайних заходів ліквідності з боку Федеральної резервної системи та інших великих центральних банків на тлі зростаючих побоювань щодо банківської кризи.

ФРС, Європейський центральний банк та кілька інших великих центральних банків оголосили про нові заходи щодо збільшення ліквідності в банківському секторі, щоб запобігти будь-якому потенційному зараженню від краху кількох кредиторів за останні два тижні.

Цей крок було зроблено незабаром після того, як Credit Suisse Group AG був поглинений швейцарським конкурентом UBS Group AG у рамках угоди за сприяння регулюючих органів.

Хвилювання в банківському секторі, які загрожують поширитися на решту економіки, останніми тижнями підтримали попит на золото як прихісток, внаслідок чого ціна на жовтий метал наблизилася до позначки 2000 доларів.

Заходи ФРС щодо збільшення ліквідності також підривають посилення грошово-кредитної політики, проведене банком протягом року для стримування інфляції, і, ймовірно, підтримають попит на золото.

Спотове золото стабілізувалося на рівні $1976,62 за унцію, тоді як ф'ючерси на золото зросли на 0,4% до $1981,90 за унцію о 20:34 за східним часом (00:34 за Грінвічем). Обидва інструменти зросли приблизно на 6% минулого тижня на тлі зростання попиту на активи-прихістки.

Побоювання з приводу банківської кризи у США стимулювали великі потоки у золото, особливо після краху Silicon Valley Bank. Це також призвело до того, що найближчими місяцями інвестори почали оцінювати Федеральну резервну систему як менш яструбину, оскільки банк прагне стримати подальший тиск на економіку через підвищення процентних ставок.

Цього тижня основна увага буде приділена результатам дводенного засідання ФРС у середу, на якому очікується, що банк підвищить ставки на порівняно менші 25 базисних пунктів. Долар не змінився в понеділок, чекаючи на зустріч.

Ф'ючерси на срібло зросли на 0,3% - до 22,525 доларів за унцію, а ф'ючерси на платину впали на 0,2% - до 979,15 доларів за унцію.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли завдяки новим заходам ліквідності з огляду на те, що вони потенційно можуть призвести до менш серйозного економічного спаду цього року.

Ф'ючерси на мідь підскочили на 0,9% до $3,9370 за фунт. Але червоний метал, як і раніше, зазнає різких втрат порівняно з попереднім тижнем на тлі побоювань, що попит на метал може знизитися через глобальні економічні зустрічні вітри.